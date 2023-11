Președintele CCIA Timiș, a doua oară pe scena Topului Național al Firmelor

Președintele Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș, doamna Florica CHIRIȚĂ, a participat în seara zilei de 2 noiembrie la cea de-a 30-a ediție aniversară a Topului Național al Firmelor pentru anul 2022, desfășurată sub genericul „Economia merge înainte”.

Pentru a doua oară consecutiv, singurul președinte femeie din sistemul cameral românesc a fost invitată pe scenă pentru a înmâna două premii speciale din cele 8 acordate: ROMCARBON S.A. – Premiul de Excelență în Afaceri „Cel mai mare randament pentru investitori înregistrat în 2022 de o companie din indicele BET-XT al Bursei de Valori București” și BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ – Premiul de Excelență în Afaceri pentru implementarea și promovarea finanțărilor verzi pe piața de capital în 2022.

”Vă felicit pentru rezultatele remarcabile obținute și vă urez mult succes, tenacitate și puterea de a învinge greutățile. Să privim trecutul cu mândrie și viitorul cu încredere și speranță!„, a spus în mesajul său Președintele CCIAT.

În deschiderea Galei, Președintele CCIR, domnul Mihai DARABAN, s-a adresat companiilor laureate dar și guvernanților: “Din cifrele pe care le-am văzut, care ne-au parvenit de la organele fiscale, comparând perioadele similare 2021 cu 2022, am văzut că sunt 44.000 de firme în plus care au depus bilanţul la organele fiscale. Dar ceea ce este mai important, mai spectaculos, este că cifra de afaceri a crescut de la 392 de miliarde de euro la 494 de miliarde de euro, deci o creştere semnificativă. Nu în ultimul rând, profitul brut a crescut de la 41,5 la 54,6 miliarde de euro. Ne dorim să o ţinem aşa dacă suntem lăsaţi în pace. Spun aceste lucruri pentru că am câteodată sentimentul că şi dacă am tripla cifra de afaceri sau profitul nu vom putea satisface apetitul de consum al statului român, al aparatului administrativ în mod special. Eu cred că, prin aceste cifre, noi dovedim că ne-am făcut datoria cu prisosinţă faţă de bugetul statului şi câteodată nu înţelegem de ce să fim pedepsiţi. Mai mult de atât, Camera de Comerţ nu este reprezentantul celor 360.000 de firme care nu depun bilanţul fiscal, deşi figurează active şi în funcţiune la Ministerul Justiţiei”.

Județul Timiș se poate mândri cu firme care an de an se clasează pe cele mai înalte poziții în Topul Național.

Anul acesta, Timișul a fost reprezentat de 560 de companii, cele mai multe din domeniul Industrie, care s-au clasat în primele zece poziții, dintre care 73 au ocupat cea mai înaltă treaptă a podiumului.

Cea de-a 30-a ediție a Topului Național al Firmelor a reunit reprezentanţi ai celor mai performante companii din țară, personalităţi ale autorităţilor publice centrale, preşedinţi ai camerelor de comerţ judeţene.

TOPUL NAȚIONAL 2023 ÎN CIFRE

La realizarea clasamentului Topului Național al Firmelor 2023 au fost analizate 846.452 de bilanţuri financiar-contabile ale companiilor active în România. Dintre acestea, 327.867 de bilanțuri au intrat în competiția pentru primele 10 poziții în clasamentul național, în conformitate cu metodologia de realizare a topurilor de firme implementată de Camerele de Comerț în toate judeţele ţării.

Un număr de 13.030 de firme s-au clasat pe primele 10 poziții. Cifra de afaceri cumulată a acestora este de 279,3 miliarde de euro, iar profitul din exploatare al companiilor a însumat 26,97 miliarde euro. Ponderea profitului din cifra de afaceri a reprezentat 9,6% din cifra totală de afaceri.

În ceea ce privește numărul total de salariați al companiilor clasate pe primele 10 poziții, acesta a fost de 1.359.833.

Cele mai semnificative domenii, ca pondere, după numărul de companii incluse în top 10, sunt industria (35,1%) și serviciile (28,4%), urmate de comerț (20,7%), agricultură, silvicultură și pescuit (4.9%), construcții (4,6%), cercetare-dezvoltare și high-tech (3,7%), turism (2,3%).

În funcție de cifra de afaceri, comerțul are o pondere de 44,8% din cifra totală de afaceri a companiilor, urmat de industrie (35,6%) și servicii (11,3%). Cele mai profitabile companii sunt în domeniul industrie, cu un profit de 45,9% din profitul total și o pondere a profitului de 12,4% din cifra de afaceri a companiilor din industrie. (Sursa: CCIR)

