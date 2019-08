Președintele Consiliului Județean Timiș – la școală

Consiliul Judeţean Timiș verifică activitatea desfășurată de unitățile școlare aflate în subordine. Călin Dobra vrea ca acestea să fie pregătite pentru începerea noului an școlar, în această direcție el vizitând două dintre aceste unități. El s-a aflat la Liceul Teoretic Iris și la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Paul Popescu Neveanu.

La Neveanu se derulează lucrări care sunt puțin întârziate, dar nu perturbă începerea anului școlar din 9 septembrie

„De la birou, nu rezolvi niciodată ce poți rezolva pe teren, la fața locului. Am vizitat astăzi două școli, unde avem în derulare investiții majore. Cu mici sincope, acestea sunt în termen. La Neveanu, lucrările au o mică întârziere, dar se lucrează intens și se va recupera o parte din timp. Lucrarea este un majoră, cu reparații capitale, dar va fi gata într-o lună, după cum am vorbit cu constructorul. Acolo unde se va lucra și în septembrie, se vor lua măsuri ca activitatea școlară să nu fie afectată. Pregătirile pentru noul an sunt în curs, nu există probleme majore. Am crescut în acest an sumele alocate investițiilor. Am reușit chiar atragerea de fonduri europene. Nu vrem nicicum să facem rabat la calitate atunci când e vorba de copii, de educația lor”, a declarat președintele Consiliului Județean, Călin Dobra.

Consiliul Județean Timiș mai finanțează Centrele Școlare pentru Educație Incluzivă Paul Popescu Neveanu, Constantin Pufan și Dumitru Ciumăgeanu din Timișoara, Constantin Păunescu din Recaș și Alexandru Roșca din Lugoj.

Instituția a alocat peste 19 milioane de lei în 2019 pentru funcționarea și dezvoltarea celor șapte școli pe care le finanțează. La Liceul Teoretic „IRIS” din Timișoara (școală ce se adresează în principal copiilor cu deficiențe de vedere și nevăzătorilor) a fost alocată suma de 3 milioane lei, fonduri din care, printre altele, va fi reabilitată și cantina școlii, iar printr-un proiect pe fonduri europene de aproape 8 milioane de lei se vor efectua lucrări de reabilitare termică, va fi realizat un acoperiș nou, se vor monta rampe pentru persoane cu dizabilități și alte lucruri necesare copiilor care învață la această unitate de învățământ. La Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Paul Popescu Neveanu sunt în derulare reparații și investiții de peste 3 milioane lei, la corpul de clădire nr. 3. Aici va fi instalat și un lift pentru persoane cu dizabilități.

