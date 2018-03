Preşedintele districtului Tübingen, Joachim Walter şi rectorul Universităţii din Rottenburg au vizitat Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad

La invitaţia conducerii Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, prof. univ. dr. Coralia Cotoraci, rectorul UVVG şi prof. univ. dr. Aurel Ardelean, preşedintele Universităţii, o delegaţie a districtului Tübingen (Germania), condusă de preşedintele Joachim Walter şi prof. univ. dr. Bastian Kaiser, rectorul Universităţii din Rottenburg, a vizitat zilele trecute Campusul Universitar „Vasile Goldiş”, Institutul de Ştiinţe ale Vieţii, săli de curs şi laboratoarele de cercetare.

Delegaţia din Germania a avut o întâlnire cu rectorul universităţii, prof. univ. dr. Coralia Cotoraci, prorectori, decani şi cadre didactice, unde au fost prezentate realizările UVVG în domeniul cercetării ştiinţifice, baza materială, precum şi parteneriatul cu Universitatea din Rottenburg. Prof. univ. dr. Bastian Kaiser, rectorul Universităţii din Rottenburg, a subliniat buna colaborare dintre Universitatea „Vasile Goldiş” şi Universitatea din Rottenburg, care a fost demarată în urmă cu mulţi ani cu specializarea silvicultură.

„Parteneriatul dintre cele două universităţi, iniţiat în urmă cu 15 ani de prof. univ. dr. Aurel Ardelean, preşedinte fondator şi de regretatul prorector prof. Wegmann, a fost unul de succes care s-a concretizat pentru Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” cu foarte multe proiecte pe teme de biologie şi medicină şi este continuat de o foarte bună colaborare dintre mine şi domnul rector Kaiser. Pentru noi, Universitatea din Rottenburg constituie un adevărat model ca şi structură, management şi antreprenoriat. Ne bucurăm că o consecinţă firească a acestei colaborări este extinderea parteneriatului la nivelul judeţului Arad”, a declarat prof. univ. dr. Coralia Cotoraci, rectorul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”. Joachim Walter, preşedintele districtului Tübingen a fost impresionat de realizările Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”. „Am vizitat Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” şi am rămas profund impresionat de ceea ce am văzut că s-a realizat în cei 28 de ani de la înfiinţare. Pe lângă marile realizări pe care le are Universitatea am văzut că atât d-na rector, cât şi profesorii doresc să se implice foarte mult în cercetarea ştiinţifică din domeniul medical. Dorim să extindem colaborarea cu districtul Tübingen, deoarece avem clinici universitare cu peste 10.000 de angajaţi. Vom avea mai multe linii de colaborare atât cu Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”, cât şi cu Consiliul Judeţean Arad”, a declarat Joachim Walter, preşedintele districtului Tübingen.

„Parteneriatul dintre Consiliul Judeţean Arad şi Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” s-a concretizat într-un moment foarte frumos, prin vizita delegaţiei districtului din Tübingen (Germania) şi al Universităţii din Rottenburg, la Consiliul Judeţean Arad şi Universitatea noastră. Ne bucurăm că suntem parte a acestui proiect deosebit de generos care şi-a arătat roadele şi până acum, în urma parteneriatului ştiinţific şi colaborarea academică cu Universitatea din Rottenburg. Domnul profesor Bastian Kaiser, rectorul Universităţii din Rottenburg, care este Doctor Honoris Causa al Universităţii noastre este un ambasador al relaţiilor academice, care în aceste zile s-au concretizat şi printr-un acord de colaborare între Consiliul Judeţean Arad şi districtul Tübingen din Germania. Ne-am bucurat de vizita oaspeţilor noştri din Germania, programul a fost deosebit de fructuos şi sperăm că acest parteneriat este începutul unei şi mai fructuoase colaborări”, a declarat prof. univ. dr. Coralia Cotoraci, rectorul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad.

Delegaţia germană a fost invitată să participe la evenimentele organizate săptămâna trecută de către administraţia locală şi judeţeană, inclusiv la constituirea Consorţiului Cultural Internaţional Activarium, pentru a oferi oaspeţilor posibilitatea de a cunoaşte cât mai bine judeţul Arad. Cu această ocazie, la Consiliul Județean Arad, a fost semnată declarația de intenție privind încheierea unui parteneriat între Arad și districtul Tübingen, Germania.

Comentarii

comentarii