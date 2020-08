Președintele PMP Timiș, Cornel Sămărtinean, acuzat ca a cerut 20.000 de euro unui candidat, pentru locul al trei pe lista la CJT

Filiala PMP Timis e din nou in centrul unui scandal dupa ce unul dintre candidatii la Consiliul Judetean Timis a declarat ca i s-au cerut 20.000 de euro pentru locul trei pe lista. Pentru primele doua locuri, suma creste exponential.

Traian Lelescu, unul dintre cei mai cunoscuti PMP-isti din judet, sustine ca locurile pe listele PMP sunt vandute chiar de presedintele filialei judetene a partidului.

“Nu-mi vine sa cred ca am trait asa ceva, dar vad ca unii asa înteleg sa faca politica, sa îsi faca profit, sa îsi încheie mandatul cu profit. În permanenta, discutiile s-au purtat pentru locul 2, însa în ultima vreme, domnul Samartinean se tot cotea. Parca voia sa îmi spuna ceva… tot aducea vorba de bani, dar eu am crezut ca e vorba de banii de campanie. I-am spus ca dupa ce vor fi depuse listele si se va deschide acel cont de campanie, voi depune suma necesara, pentru ca acum nici sa fi vrut nu as fi putut sa depun banii. Contul urmeaza sa fie deschs de mandatarul financiar, dupa ce fiecare partid primeste acel cod unic. Discutia a fost legata de faptul ca trebuie sa platesc 20.000 de euro, pentru locul 3. Cand am auzit suma, am amutit. L-am întrebat pe domnul Samartinean cat e suma pentru celelalte locuri si mi-a spus o suma uriasa, pentru locul 2 – o suma mai mult decat dubla, iar pentru primul loc a zis ca suma e nelimitata”, , a declarat Lelescu pentru sursadevest.ro.

Cornel Samartinean nu este la prima acuzatie ca a cerut bani in preajma campaniilor electorale. Anul trecut, Stefan Szentpeteri, presedintele PMP Lugoj de la acea vreme, sustinea ca i s-au cerut bani de catre acelasi personaj, iar in urma revuzului a parasit partidul, scrie lugojinfo.ro.

