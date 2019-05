Președintele PNL Lugoj, apel la procurorul Monica Pop: “Vă rugăm ca, măcar din compasiune pentru Lugoj și lugojeni, să vă îndepliniți atribuțiunile cu celeritate”

Plângerea privind modul în care s-au cheltuit banii publici pentru modernizarea Stației de epurare Lugoj, depusă la DNA București, în vara anului trecut, a ajuns pe masa polițiștilor și procurorilor din Lugoj, via DNA Timișoara. Cum cercetarea în acest dosar nu se desfășoară așa cum sperau inițiatorii acestui demers, președintele PNL Lugoj, Claudiu Buciu, a decis să facă un apel public la procurorul Monica Pop, de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Lugoj, pentru a acorda „atenție sporită dosarului”. „Stimată doamnă procuror Monica Pop, facem apel la dvs. să acordați atenție sporită dosarului privitor la stația de epurare din Lugoj, fie și măcar pentru faptul că sunteți lugojeancă. Orice zi pierdută duce la salvarea făptuitorilor prin apropierea de momentul în care răspunderea lor se va prescrie și la păgubirea, pe veci, a lugojenilor care au plătit această lucrare din propriul buzunar. Până acum, în acest dosar, am fost audiat doar eu, reclamantul. În rest, nimic… O să vă scriu aici, în fiecare zi de lucru în care, legal, s-ar putea face demersuri în acest dosar. Poate faceți și o vizită pe amplasament pentru a vedea cu ochii dvs. pe ce s-au cheltuit 6 milioane de euro și de ce Meridian este amendată (fără să aibă o vină), lunar, cu cate 1 miliard de lei vechi pentru că poluează râul Timiș. Vă veți convinge imediat. Doar să mergeți până acolo. Cei responsabili n-au fost niciodată acolo, nu sunt banii lor… Amenzile le vom plăti tot noi, chiar și dvs. Am sperat că DNA Timișoara va cerceta acest dosar, pentru că nimeni nu-i atât de naiv să creadă că totul e perfect, dar nimic nu funcționează, fără ca cineva să nu-și fi încălcat atribuțiile de serviciu, însă dânșii, din motive secrete, au decis să vă trimită dosarul dvs. Toate speranțele noastre sunt în dvs. Vă rugăm ca, măcar din compasiune pentru Lugoj și lugojeni, să vă îndepliniți atribuțiunile cu celeritate. Ce vedeți în poză ruginit, ar fi trebuit să fie din material inoxidabil, însă nimeni n-a observat la recepție. Și e vorba de tone de confecții metalice. Pe mâine!”, scrie Claudiu Buciu, în apelul adresat procurorilor și postat pe o rețea socială.

