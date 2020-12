Președintele PNL Lugoj, Claudiu Buciu: “PNL Timiș are nevoie urgentă de altă conducere. La fel și PNL Timișoara”

Primarul municipiului Lugoj, care este și președintele organizației lugojene a PNL, a lansat un nou atac la adresa președintelui interimar al PNL Timiș, Alin Nica, după ce la nivel județean lieralii au obținut un procent de doar 24,8% la alegerile parlamentare, ocupând locul al doilea în preferințele electoratului, după USR PLUS. Într-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, Claudiu Buciu susține că “PNL Timiș are nevoie urgentă de altă conducere. La fel și PNL Timișoara”. „Din păcate, am avut dreptate. În ciuda lipsei mele de experiență. Sunt un om deschis care înțelege mereu nevoia de schimbare, dar doar atunci când este necesară nu și atunci când unii vor doar funcția altora. Am înțeles, destul de repede, că toată lupta echipei Nica-Groza pentru schimbarea domnului Robu de la conducerea PNL Timiș nu avea nicio legătură cu interesele legitime ale PNL și nicidecum cu interesul public. Limbajul suburban folosit de cei doi, ori vocea ridicată, pentru mine au fost un semnal suficient de clar că PNL va intra pe mâna unora cu o agendă similară cu cea a PSD. Incapabili să înțeleagă ce este politica subordonată interesului public, adică politica pe care și-o doresc cetățenii, cei doi, chiar și după ce le-a fost oferită cadou filiala, au rămas în priza conflictului nesfârșit, cu oricine. Au măcelărit și divizat inutil partidul chiar în fața unei bătălii extrem de importante pentru viitorul României: alegerile parlamentare. Ce-au mai înțeles ei? Că, electoral – dar din nou greșit – ar fi bine să se bată cu actualul primar al Timișoarei… adică cu USRPLUS, singura formațiune cu care știam deja că urma musai să facem guvernul. Ce n-au vrut ei să facă? N-au vrut să lupte cu PSD, adică cu ei înșiși. Și iată că am ajuns aproape de PSD, deocamdata doar ca rezultat politic, iar în curând, dacă nu se schimbă nimic, sunt mai mult decât convins că nu vom conduce județul foarte diferit de cum a facut-o PSD-ul. De partid nu mai vorbim. Rezultatele vorbesc de la sine. Nica a câstigat alegerile locale însă nu a ajutat cu nimic PNL-ul, pentru că electoratul “l-a mirosit repede”. Faptul că nu Nica conduce filiala ci vorbele multe și fără rost ale lui Groza, ne-a adus rezultatele dezastruoase de aseară. Prefer să fiu sincer, oricât de dureros ar fi. Anvergura domnului Nica nu poate acoperi nevoile firești ale PNL, un partid cu o istorie mult prea pretențioasă pentru ceea ce ne poate oferi Nica sau Groza sau ambii la un loc. Bâlbâielile în negocierile cu USR PLUS și lipsa de coerență publică legată de acest subiect, nu ascund decât interesul celor doi pentru poșorul de bani publici de la Consiliul Județean pe care ar vrea să-l gestioneze la întuneric tocmai cu firmele care întind asfaltul de zor în ograzile lor, adică exact cu finanțatorii lor personali și cu cei care și-au impus odraslele pe listele PNL pentru aceste alegeri parlamentare. Mai pe scurt, ne-au crezut pe toți proști și sub stindardul luptei (stupide) cu USR PLUS au încercat să-și rezolve viitorul personal. Electoratul PNL nu este electoratul PSD, iar strategia de comună n-a mers la Timișoara, oraș cu ținută și pretenții cu adevărat europene. În încheiere, pentru că rezultatul acestor alegeri ne dezonorează pe toți și pentru că sunt convins că echipa care a distrus filiala nu va pleca din bun simț sau din respect pentru colegi ori pentru electoratul PNL, le solicit să-și dea demisia și să plece așa cum au venit din viața politică a partidului (fără a fi aleși). Să demonstreze domnul Nica timișenilor în primul rând și liberalilor în al doilea rând că va fi un bun președinte de Consiliu Județean și apoi poate va putea fi reevaluat de către cetățeni și de către electorat. Deocamdată a arătat că sub comanda lui Groza a jucat doar meciuri în interes personal dezamăgind pe toata lumea. Consider că filiala trebuie să se reorganizeze sub conducerea altor colegi. Și mă gândesc la două propuneri: Marilen Pirtea – Președinte al PNL Timiș și Raul Pătrașcu – Președinte al PNL Timișoara, urmând ca alegerile interne să decidă structura de conducere definitivă a PNL Timiș pentru următorii patru ani. Felicitări tuturor colegilor care au obținut rezultate bune!”, a transmis primarul liberal al Lugojului, Claudiu Buciu.

