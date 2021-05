PRIAevents a organizat Gala Fermierilor Români, eveniment național, de importanță pentru fermierii români în 27 mai 2021

PRIAevents a organizat Gala Fermierilor Români, eveniment național, ce a avut loc online și on-site la București în 27 mai 2021 la ASAS de la ora 10,00, iar începând cu ora 10,30 a fost transmis LIVE pe Facebook PRIAevents. Au fost abordate subiectele cele mai importante pentru comunitatea acestora și au fost reuniti fermierii din întreaga tară.

Partenerii principali ai evenimentului au fost: Kaufland, Alpha Bank, Groupama Asigurări și Dentons, iar parteneri au fost LAPAR, Asociatia Cultivatorilor de Cereale si Plante Tehnice judetul Iasi, Garden Center Grup si UNSAR.

”În cadrul evenimentului am dezbătut alături de fermieri, autorități si companii conexe si am găsit cele mai bune soluții pentru aceste momente de încercare, dar am descoperit si oportunitățile pe care le pot avea și, de asemenea, am pus fermierii in legătura cu finanțatorii si supermarketurile si am găsit soluțiile de colaborare.

Așadar, am organizat cel mai important eveniment destinat agriculturii și creșterii acesteia, dar si dezvoltării fermierilor din România din acest an și puteți urmări LIVE transmisiunea galei de premiere si a discursurilor care vor au avut loc on-site pe pagina de Facebook PRIAevents, accesând link-ul https://fb.watch/5LJPWGK4KY/.

Pria Gala Fermierilor din România a reunit comunitatea agricolă românească într-o ceremonie extrem de prestigioasă transmisă în direct dintr-o locație cu semnificație deosebită pentru agricultură: Academia de Științe Agricole și Silvice, partener de tradiție al galei.

Premiile recunosc și recompensează excelența, încurajează inovarea și creează un mediu de lucru care inspiră creativitatea, calitatea, seriozitatea și schimbul de bune practici. Apreciem, de asemenea, crearea locurilor de muncă, implicarea în comunitate, tinerii fermieri, femeile din agricultură”, spun organizatorii.

În cadrul evenimentului premii au primit:

Agricultură inteligentă și inovativă – sector vegetal

Petrodial SRL

Agricultură inteligentă și inovativă – sector zootehnic

Codrea Maria Maruni

Investiții agricole integrate – sector vegetal

Berăria Artizanală Sibiu

Femei în agricultură

Popica Crinela Alina

Investiții în pomicultură cu sprijin PNDR

Lubest SRL

producție suine

Cooperativa Agricola Siliștea

sere legume

Agrotop

Educație

FAZAKAS MIKLOS

Rolul Asociațiilor

Liceul Tehnologic “Cezar Nicolau” Branesti

Pentru câștigători, primirea unui astfel de premiu, mai ales în aceasta perioadă, când activitatea fermierilor este una de importanță crucială, este un moment foarte special.

Pria Gala Fermierilor din Romania este un eveniment major pentru agricultură și o sărbătoare a tot ceea ce este minunat în agricultura românească.

Lectorii care au particpat la eveniment: Barna Tánczos – Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Mihai Liviu MORARU – Director General, AFIR, Valeriu TABĂRĂ – Președinte, ASAS, Valer HANCAS – Director Comunicare și Corporate Affairs, ‎Kaufland Romania & Moldova, Emil BĂLTEANU – Președinte, ACCPT Iași, Nicu VASILE – Președinte, LAPAR, Cristian POPESCU – Partener, Dentons, Viorel MATEI – Președinte, ACCPT Timiș. Puteți urmări discursurile lor, accesând https://fb.watch/5LJPWGK4KY/.

În cadrul evenimentului am afla răspunsul la întrebări precum:

Ce masuri concrete ia statul pentru companiile din agricultură – ferme, procesatori si producători?

Cum arata stadiul plății subvențiilor în acest moment? Green deal și agricultura

Agricultura de precizie – folosirea tehnologiei pentru a eficientiza costurile în procesul de producție agricolă

Agricultura bio. Se poate dezvolta și mai mult?

Ce provocări si ce oportunități sunt pentru agricultura in aceasta perioada?

Importanța produselor românești în strategia retailerilor. Ce trebuie să știe partenerii locali ai rețelelor comerciale pentru a avea cat mai multe produse prezente la raft? Cum pot avea o colaborare de lungă durată și fructuoasă?

Cercetarea și importanța acesteia pentru dezvoltarea agriculturii în Romania

Cu ce provocări se confruntă fermierii români în agricultură? De ce au nevoie pentru a-și crește afacerile?

Care sunt poveștile lor de succes? Cum au învățat să facă business și cum ne pot împărtăși din experiența lor? Ce sfaturi au pentru cei care se vor să înceapă un business în sectorul agricol?

PRIA Agriculture & Gala Fermierior Romani fac parte din seria conferințelor PRIAevents care aduc în atenție cele mai importante și mai actuale teme de dezbatere din fiecare domeniu și beneficiază de o prezență mare a participanților și a mass – mediei. Cu o experiență de peste 12 ani în organizarea evenimentelor premium de buisness, echipa PRIAevents este recunoscută pentru organizarea evenimentelor de top din cele mai reprezentative sectoare ale economiei

PRIAevents este recunoscută de multă vreme ca o platformă independentă, și echidistantă de discuții despre cele mai importante teme, despre schimbări legislative, politici în toate sectoarele economiei în România și Republica Moldova.

La ediția din acest an am reunit mii de participanți online și zeci de participanți on-site, iar mai multe detalii despre agenda evenimentului PRIA Agriculture & Gala Fermierilor Români, eveniment national puteți găsi pe: https://priaevents.ro/pria-agriculture-gala-fermierilor-romani/.

Comentarii

comentarii