Prima cafenea 5 to go, dintr-o serie de trei, s-a deschis în centrul Timișoarei

Prima cafenea 5 to go, dintr-o serie de trei, s-a deschis în...

Planuri de extindere pentru 5 to go în Timișoara: prima cafenea dintr-o serie de trei planificate pentru acest an se deschide astăzi, chiar în centrul orașului, pe strada Alba Iulia nr. 5. Până la finalul acestui an, fondatorii își propun să deschidă încă două cafenele în sistem de franciză. Conceptul unic de preț fix ce stă la baza 5 to go a fost foarte bine perceput de iubitorii de cafea din România şi în doar cinci ani de la lansare a poziționat grupul ca cel mai mare lanț de cafenele din Europa de Est și cea mai accesată franciză în domeniu din România.

„5 to go nu este la prima oprire în Timișoara, prima cafenea deschisă aici s-a bucurat de aprecierea clienților, însă am fost forțați să o închidem. Antreprenorii din spatele francizelor sunt sufletul acestei afaceri, iar fără dedicarea și implicarea lor e imposibil să păstrăm standardele și pasiunea care definesc 5 to go. De aceea, găsirea partenerului potrivit este elementul esențial ce definește succesul. În spatele francizei inaugurată astăzi se află o tânără antreprenoare care, cu determinare, curaj și încredere, a hotărât să investească în domeniul HoReCa. Ne-am propus să rămânem alături de timișoreni și sunt încrezător că vom reuși să strângem o comunitate puternică alături de 5 to go!”, a declarat Radu Savopol, co-fondator 5 to go.

Cafeneaua inaugurată astăzi ocupă 13 metri pătrați și a fost amenajată în timp record, în doar 2 săptămâni, cu o investiție de 20,000 euro. Spațiul păstrează designul specific 5 to go, caracterizat de elemente de decor moderne, culoare și o atmosferă primitoare. Gama de produse este un vastă, cu cafea și produse derivate pe bază de cafea, ceai, băuturi răcoritoare fresh sau ambalate, dar și produse complementare de patiserie, sendvișuri și nu numai.

Ritmul de expansiune 5 to go nu a încetinit nici în vreme de pandemie. Anul 2020 s-a încheiat cu un bilanț optimist: de aproape 100 de locații noi deschise în 2020 la nivel național, un premiu internațional – Premiul Special al Juriului IREF – ”European Concept Award” și 7 premii naționale primite în cadrul Horeca Awards 2020 și Romanian Hospitality Awards. Obiectivele grupului sunt de a depăși 300 de locații în 2021, cu accent pe dezvoltare masivă la nivel regional și consolidare în capitală, și de a ajunge la un total de 1,000 de cafenele în România, în următorii 5 ani.

Inovația este o prioritate pentru 5 to go, în materie de produse, concepte și campanii. La începutul acestui an s-a lansat cafeaua la filtru, un produs clasic care în alte țări e în topul preferințelor de multă vreme și care din acest an va ocupa un loc onorant și-n cafenelele brandului 100% românesc, susținut printr-o campanie cool: ”Filter coffee, not people”, iar multe alte noutăți și surprize urmează să fie anunțate.

Comentarii

comentarii