Prima cafenea din Timisoara care comercializeaza produse cu extract din cannabis, a atras consumatorii și… reclamațiile la poliție

Cel mai exotic coffee shop din Timisoara, CBD 2 GO, deschis, pe 16 noiembrie, in zona Pietei Libertatii, a trezit rapid interesul consumatorilor de profil, dar si al reclamantilor de profesie, care si-au incordat simtul civic si au alertat politia, anuntand faptul ca pe o strada din centrul Timisoarei se vinde cannabis la vedere.

In aceste conditii, deschiderea primei cafenele care comercializeaza produse obtinute prin prelucrarea sau inserarea CBD-ului, o substanta legala extrasa din cannabis, nici n-a avut nevoie de promovare, intrucat a scandalizat si a atras vizitatori, in aceeasi masura, inca din prima zi de functionare.

Intreprinzatorii care au investit in aceasta afacere sunt pe deplin acoperiti de lege, intrucat canabidiolul sau CBD-ul, un compus extras din cannabis, este unul dintre cele peste 113 canabidoide gasite in planta de cannabis, complet non-psihoactiv, care nu are niciun nivel de toxicitate.

Produsele care contin extracte din planta de canepa pot si gasite pe rafturile din intreaga Europa, dar si in magazinele online.

In Romania extrasul din planta de canepa este legal, atata timp cat respecta o concentratie de sub 0.2% THC. Cercetarile au relevat faptul ca CBD este un compus foarte eficient in reducerea crizelor epileptice, insa are si alte beneficii potentiale pentru sanatate.

Sursa: impactpress.ro

