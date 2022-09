Prima ediție a International Lugoj Art Festival 2022

Cele mai importante manifestări de artă plastică contemporană din România se vor reuni, sub egida International Lugoj Art Festival, în perioada 29 septembrie – 31 octombrie 2022, în generoasele spații ale Galerie de Artă și ale Muzeului de Istorie, Etnografie și Artă Plastică din Lugoj. „Începând din acest an, artele vizuale din România vor avea o nouă manifestare de anvergură prin organizarea primei ediții a International Lugoj Art Festival. Acest proiect propune 8 secțiuni distinctive, pornind de la pictură, grafică, tapiserie, scenografie, sculptură și creație vestimentară, vom ajunge la corespondențe muzicale prin realizarea unor serii de concerte. Manifestarea este realizată de Primăria Municipiului Lugoj, Muzeul de Istorie, Etnografie și Artă Plastică Lugoj, Galeria de Artă Lugoj și Dan Tudor Truică, curator independent, fondator TRUICART Events Brand. Vor fi lansate 4 albume de artă, care vor prezenta diferite secțiuni ale festivalului”, precizează Dan Tudor Truică, curator independent, fondator International Lugoj Art Festival. Manifestarea va fi deschisă joi, 29 septembrie, ora 18.00, la Muzeul de Istorie, Etnografie și Artă Plastică Lugoj, cu expoziția „Maeștrii tapiseriei românești”, care va cuprinde lucrări de o valoare inestimabilă, realizate de o parte dintre cei mai reprezentativi creatori de frumos din sfera artelor decorative. Artiștii fac parte din diferite generații, din diferite filiale UAPR, iar prin lucrările prezentate în generosul spațiu al Muzeului de Istorie, Etnografie si Artă Plastică Lugoj, se va construi o simeză omogenă și prețioasă, cu lucrări ale artiștilor: Carmen Bazilescu, Adriana Canija Popa, Edit Cociuba, Ana Hoble, Ruxandra Sibil Mermeze, Mihai Moldovanu, Ruxandra Stefana Munteanu, Gabriela Naftanaila Leventu, Magdalena Paree Hahn, Victoria Caraiman Pastuch, Lucia Puscasu, Ana Maria Rugescu, Nicolae Zimbroianu si Zoe Vida Porumb. Totodată, va avea loc și expoziția intitulată „Veșmânt”, care va cuprinde 12 creații vestimentare, reinterpretări o unor motive populare tradiționale, lucrări extrem de prețioase și pline de încărcătură emoțională realizate de Cristiana Maria Purdescu, precum și un recital de pian susținut de prof. Eliana Zah și studenții săi, Cut David și Isabelle Vegh, cu lucrări compuse de W.A. Mozart, F.M. Bartholdy, E. Satie, C. Debussy, A. Diabelli, J. Strauss Sr.. Vineri, 30 septembrie, de la ora 18.00, la Galeria de Artă, va avea loc vernisajul expozției „Atemporal, dialoguri scenografice”, cu lucrări antologice semnate de Ion Truică și Dumitru Popescu, doi dintre cei mai importanți scenografi români, doi artiști care au scris istorie prin calitatea actului creator, două simboluri ale plastici contemporane românești. Un dialog ATEMPORAL bazat pe calitate și responsabilitate. Tot la Galeria de Artă, sâmbătă, 1 octombrie, de la ora 18.00, va avea loc expoziția retrospectivă „Arta conchistadorului”, cu lucrări de pictură și grafică semnate de artistul plastic Marcel Aciocoiței, din colecții particulare. Acestă expoziție va fi dublată și de lansarea albumului “Marcel Aciocoiței – Arta conchistadorului”, albumul cu numărul 4 din colecția TRUICART Events Brand “Artă și destin”, care va conține texte critice, fotografii alături de colegi și o parte semnificativă a operei marelui maestru. După cum a precizat curatorul Dan Tudor Truică, este „un eveniment gândit din dragoste, prețuire și respect față de memoria unui artist vizual emblematic pentru arta contemporană românească”. Totodată, în același spațiu al Galeriei de Artă, vor fi prezentate, sub genericul „Acorduri grafice”, lucrări recente și neexpuse semnate de Ioan Pompiliu Bălașa și Dan Tudor Truică. În 4 octombrie, de la ora 18.00, tot la Galeria de Artă, se va deschide Salonul Național de Artă Plastică „Atitudini Contemporane”, care a reprezentat, din 2008 până în prezent, pentru manifestarile de artă contemporană românească, un eveniment cu totul special atât prin format cât și prin diversitatea lucrărilor prezentate pe simeze. Ajuns la cea de a XV-a ediţie, evenimentul a fost prezentat în 58 de orașe și în 115 spații expoziționale. Astăzi, pentru organizatori, această expoziţie are un caracter internaţional prin larga conexiune postmodernă. Artiștii prezenți pe simeze la cea de-a doua etapă a celei de-a 15-a ediții a Salonului sunt: Roxana Alexa, Alina Axane, Octavian Bică, Lucia Boulescu, Andana Călinescu, Septimiu Căpățînă, Valentina Chirvase, Daniel Crăciun, Lucia Crenguța, Ana Croitoru, Cornelia Victoria Dedu, Marius Frățilă, Adrian Gălan, Ioana Lidia Ilea, Sanda Ionescu, Simona Adelina Ionescu, Luminița Nicolau, Rebeca Emanuella Mănescu, Aurelia Matei, Lucia Eleonora Pășcuț, Elena Safta, Evangelia Taka, Delia Vancea, Virginia Videa și Dorina Zah. Tot în 4 octombrie, de la ora 18.00, maestrul Gheorghe Zaharia va aduce prin expoziția personală de sculptură intitulată „CONTRA.PUNCT”, câte un accent tridimensional în toate secțiunile paralele găzduite în spațiile expoziționale ale Galeriei de Artă. Seria manifestărilor expoziționale la Galeria de Artă va continua în 5 octombrie, ora 18:00, cu expoziția Ioanei Enescu Truică – „Meridiane Spirituale”. Această expoziție prezintă o parte din creația din ultimii ani, reprezentări figurative ale civilizațiilor și oamenilor pe care artista i-a cunoscut sau doar zărit în multele și minunatele călătorii pe meridianele spirituale avute. „Cu acest prilej, împreună cu toți colegii și prietenii ce vor fi prezenți la acest vernisaj care va încheia seria manifestărilor festivalului, vom sărbători evenimentul cu numărul 1000 organizat sub egida TRUICART Events Brand. Finalul acestor expoziții va fi consemnat în data de 31 octombrie 2022”, mai precizează Dan Tudor Truică, curator independent, fondator International Lugoj Art Festival.

