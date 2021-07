Prima generație din cel de-al doilea secol de existență a UP Timișoara. În total 130.000 de absolvenți

Prima generație din cel de-al doilea secol de existență a Universității Politehnica Timișoara a finalizat cursurile în 2021. După anii petrecuți în băncile amfiteatrelor, la cursuri, seminarii, laboratoare, iar în ultima perioadă în fața calculatorului, în cadrul școlii online, cei care au încheiat ciclul de licență au participat la sfârșitul săptămânii, pe Stadionul Știința, la Ceremonia de Absolvire 2021.

În urmă cu 100 de ani, Timișoara era cel mai industrializat oraș al României reîntregite, având vocația de oraş al tehnicii, cu o serie de premiere în domeniu, un oraş multicultural în care etniile şi-au dat mâna şi şi-au adus adus, fiecare, aportul la dezvoltarea economică a zonei.

Astfel că înfiinţarea, în 1920, a Politehnicii Timisoara, ca primă instituție de învățămând superior din vestul țării, nu este o întâmplare, ci o consecinţă firească.

De-a lungul timpului, peste 130 000 de absolvenţi au dus mai departe spiritul Politehnicii şi au adus o contribuţie remarcabilă la dezvoltarea cercetării şi a economiei, nu doar în România, ci şi pe alte meleaguri, calitatea de inginer format la Timişoara fiind o carte de vizită respectată şi apreciată oriunde în lume.

Astăzi constatăm că Timişoara este în continuare centrul principalei zone de dezvoltare economică a României, iar rolul Politehnicii, de motor al economiei, nu poate fi contestat. Orașul are nevoie în continuare de ingineri, regiunea are nevoie de ingineri, țara are nevoie de ingineri, iar mulți dintre ei ajung chiar în străinătate, absolvenți de frunte ai Politehnicii fiind întâlniți în toate colțurile lumii.

Noua generație de absolvenți ai Politehnicii timișorene are în față o serie de provocări, dar și de oportunități, în societatea de azi, aflată într-o permanentă schimbare. Dar, așa cum au subliniat și reprezentanții lor în cadrul festivităților, sunt pregătiti să facă față tuturor încercărilor la care vor fi supuși pe noul drum pe care pășesc acum.

Ceremonia propriu-zisă, prezentată de Dan Negru, a început cu imnul Politehnicii, după care a urmat cuvântul rectorului UPT, conf.univ.dr.ing. Florin Drăgan. După ce le-a adresat felicitări absolvenților, acesta i-a „avertizat” că greul abia acum începe, fiindcă Universitatea Politehnica Timișoara are tradiție, a dat an de an ingineri care au făcut cinste școlii, astfel încât așteptările sunt mari și de la actuala generație. Însă, în societatea viitorului, tot mai tehnologizată, rolul absolvenților UPT va crește. Viitorul sună bine și depinde de fiecare cum și-l va face. Politehnica timișoreană s-a înființat datorită mediului socio-economic, a constituit un adevărat motor al dezvoltării în perioada ca urmat, iar această legătură strânsă s-a păstrat și în zilele noastre -a fost mesajul conf.univ.dr.ing. Florin Drăgan, rectorul UPT, sîmbătă, cu prilejul ceremoniei de sfârșit de an 2021.

Ca dovadă, reprezentanți ai celor mai mari companii din zonă au participat la festivitate, ei urmând să preia specialiștii formați de Politehnică. Din partea mediului economic, dr.ing. Christian von Albrichsfeld, directorul general al Continental România, unul dintre cei mai mari angajatori din zonă, le-a vorbit proaspeților absolvenți, spunându-le că își pot găsi ușor joburi, dată fiind buna lor pregătire, anunțând, cu acestă ocazie, și intenția Continental de a angaja circa 800 de ingineri, după perioada grea, a pandemiei. Acesta i-a îndemnat pe tineri și să-și continue studiile, dacă își doresc, dar și să profite de oportunitățile care li se oferă, o carieră didactică fiind una dintre acestea, mai ales că e nevoie de oameni noi și în învățământ.

Reprezentantul studenților în Senatul Universității Politehnica Timișoara, Alexandru Iliescu, a mulțumit conducerii UPT pentru organizarea acestui eveniment, i-a felicitat pe absolvenți, îndemnândi-i să se gândească, de acum înainte, cum pot folosi în viață ceea ce au învățat pe băncile școlii.

Președintele Senatului Universității Politehnica Timișoara, prof.univ.dr.ing. Radu Vasiu, a subliniat că actuala promoție, prima a noului secol al UPT, a fost pusă în situații noi, de a învăța altfel, online, la distanță, ceea ce i-a întărit și i-a făcut să înțeleagă mai bine rolul noilor tehnologii, ceea ce le va folosi în viitor, când vor fi puși în situații noi, date de societatea în permanentă schimbare.

