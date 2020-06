Dacă la Timișoara, primarul Robu se plânge de două mandate că nu are teren, la Oradea, primarul Bolojan construiește. Aici va fi inaugurată sâmbătă o parcare cu trei niveluri subterane cu 460 de locuri dintre care 6 sunt destinate persoanelor cu dizabilități. Și, cum nici la Oradea primăria nu avea terenuri libere în zona centrală, s-a găsit o soluție tehnică unică în România: parcarea a fost construită pe albia râului Crișul Repede.

Dacă totul va fi în regulă din partea ISU, sâmbătă se va da drumul la mașini. După deschidere, timp de trei luni, accesul va fi gratuit astfel încât orădenii să se poată obișnui cu prima parcare subterană din Oradea.

Parcarea de pe strada Independenţei este o construcţie pe trei niveluri subterane, fiind prevăzută

„Este prima parcare cu trei niveluri subterane realizată în România pe albia unui râu, de aici şi ampla complexitate tehnologică a construcţiei. A fost o lucrare care a depășit așteptările tuturor, inclusiv ale proiectanților”, declară directorul Administrației Domeniului Public, Liviu Andrica.

Suprafața terenului pe care este construită parcarea este de 4.956 mp, în timp ce suprafața desfășurată este de 14.158 mp. La fiecare nivel sunt prevăzute 4 rampe, două centrale, două laterale. Circulația va fi într-un singur sens, existând două rampe de acces și alte două de evacuare, ceea ce permite intrarea și ieșirea a două mașini în același timp. Accesul pietonilor va fi posibil prin intermediul a trei scări, două spre str. Independenței, iar una spre Crișul Repede.

”Nivelul cel mai jos al parcării este de minus 10,5 metri față de cota drumului plus vreo doi metri în plus la săpături, deci s-a lucrat undeva la minus 12-13 metri și este bine de știut că locurile de parcare dinspre partea dinspre Crișul Repede sunt la minus 6 metri sub nivelul Crișului”, a menționat Florin Birta.

”Parcarea va oferi locuri suficiente pentru cei care vin cu maşina în zona centrală, rezolvându-se astfel criza de locuri de parcare apărută prin extinderea în ultimul timp a spaţiilor pietonale.

Valoarea investiției este de 39,7 milioane lei (8,1 milioane euro), din care 7,3 milioane lei (1,5 milioane euro) a fost cota de finanțare a RDS-RCS, care are şi 30% din suprafaţa parcării în proprietate. În virtutea acestui fapt, firma va avea un anumit număr de locuri rezervate.

Mulţumesc firmei Construcții Bihor, care şi-a asumat dificila sarcină de a realiza această lucrare complexă. Mulţumesc de asemenea echipei din Primăria Oradea şi viceprimarului Florin Birta, tuturor celor care de-a lungul acestor ani au avut de rezolvat problemele extrem de complexe pe care le-a creat proiectarea şi realizarea acestei parcări subterane”, a declarat primarul Ilie Bolojan.

Parcarea deţine şi 4 staţii de încărcare electrică şi o spălătorie pentru care urmează să scoată la licitaţie administrarea. De asemenea, la unul dintre niveluri are si grupuri sanitare.

Lucrările au fost realizate de Construcții Bihor pe principiul creditului furnizor, plata urmând să se facă de către Administrația Domeniului Public Oradea, doar după finalizarea investiției, în șase rate semestriale egale.

