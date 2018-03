Prima zi din luna lui Mărţişor a fost marcată la Aquatim cu micuţii de la Şcoala “Constantin Pufan”

Joi, 1 martie, începând cu ora 11.00, copiii cu deficiențe de auz și vorbire de la Școală „Constantin Pufan” din Timișoara au fost oaspeții speciali ai Aquatim.

Evenimentul a avut loc în holul central al Aquatim, din strada Gheorghe Lazăr, nr 11A din Timişoara, iar copiii au adus mărțișoare și decorațiuni de primăvară, bucurie și frumusețe!

“E o acţiune de suflet, fiindcă aşa vestim noi primăvara şi mărţişorul. De vreo cinci an am găsit această modalitate caldă de manifestare de a mai îndulci sufletele, deşi afară e ger, clienţilor şi tuturor celor care trec pragul Aquatim. E o acţiune la care ţinem mult. Copiii vin aici an de an fie de Crăciun, fie de Paşte. Aşadar astăzi, 1 martie 2018, sărbătorim venirea primăverii cu obiecte confecţionate de copiii: mărţişoare şi decoraţiuni de primăvară”, a spus Crenguţa Radosav, coordonatoarea evenimentului din cadrul Aquatim.

