Primar PSD din Recaș, prins băut la volan. Polițiștii l-au lăsat pieton pentru 90 de zile

Primarul orasului Recas, Pavel Teodor, a ramas fara carnet de conducere, in urma cu aproape o luna, dupa ce a fost depistat, pe un drum public, in stare de ebrietate la volanul masinii personale. Incidentul s-a petrecut, la inceputul lunii februarie, cand celebrul primar PSD, care numai ce a fost achitat in dosarul de coruptie al IPJ Timis, a fost oprit de politistii de la Biroul Rutier la un filtru instalat pe DN 6 Lugoj – Timisoara, in localitatea Izvin.

Surse din cadrul IPJ Timis au confirmat pentru Pressalertca alcooltestul a indicat o valoare de 0,26, suficient pentru ca primarul din Recas sa ramana fara permis de conducere.

Potrivit Codului Rutier, soferii care sunt prinsi bauti la volan cu o alcoolemie cuprinsa intre 0,1 si 0,8 g/litru alcool pur in aerul expirat vor primi o o amenda in valoare de 1.305 lei si intre 9 si 20 de puncte-amenda. Totodata, li se va suspenda permisul de conducere pentru o perioada de 90 de zile

