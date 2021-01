Primar unei comune din Timiș a cumpărat un etilotest după ce a aflat cu stupoare că subordonații săi consuma alcool în timpul programului

Un primar dintr-o comuna de langa Lugoj le-a pus gand rau angajatilor sai dupa ce a aflat ca acestia veneau beti la lucru.

Primarul comunei Belint, Laurentiu Tarziu a aflat cu stupoare ca subordonatii sai consuma alcool in timpul programului si a decis rapid sa puna capat obiceiului. Dupa zile intregi in care si-a monitorizat oamenii, Tarziu a observat ca acestia se cinsteau la birtul din sat in timp ce trebuia sa lucreze pentru oamenii din localitate. Deoarece a considerat ca ar fi bine sa le mai dea o sansa si sa nu ii lase direct fara loc de munca, primarul a dat avertismente scrise unui referent si unui sofer care au fost prinsi consumand alcool. Pentru a se asigura ca cei doi sau alti colegi de-ai lor nu vor mai gresi din nou, primarul a cumparat si un alcooltest, astfel ca poate testa in orice moment angajatii care au un comportament dubios. Localnicii din Belint cred ca primarul a procedat corect iar investitia de aproximativ cinci sute de euro a meritat. Etilotestul achizitionat este omologat si este considerat cel mai performant aparat alcooltest portabil, avand imprimanta portabila si memorie de date pentru 500 de teste.

Sursa: lugojinfo.ro

