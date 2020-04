Primăria Comunei Dudeştii Noi lansează iniţiativa “zero hârtii”

Primăria Comunei Dudeştii Noi a lansat platforma digitală de depunere online a documentelor către administraţia locală. Astfel, orice document sau solicitare pe care cetăţeanul doreşte să o facă la primărie, poate fi trimisă de acum şi de la calculator sau de pe telefonul mobil.

“Iată că această criză a coronavirusului are şi un aspect pozitiv. Administraţia publică trebuie să intre în era digitală, în care noi am intrat de mult, fiind prima primărie comunală din Timiş care a lansat, în urmă cu şapte ani, serviciul online de plăţi a impozitelor şi taxelor locale, prin intermediul platformei ghiseul.ro. Apoi, am creat acele hot-spot-uri de Internet gratuit în comună, încă de dinaintea proiectului european WiFi for EU, cu finanţare din bugetul local”, spune primarul Alin Nica.

