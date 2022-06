Primăria Coșteiu va oferi ajutor pentru cei doi copii rămași orfani după ce părinți s-au înecat în râul Timiș

Intreaga comunitate din comuna Costeiu, de care apartine satul Tipari, este in stare de soc pentru ca doi copii au ramas orfani dupa un picnic pe malul raului Timis.

In comuna de langa Lugoj, oamenii s-au mobilizat si fac eforturi sa ajute atat la inmormantarea celor doi soti care au murit inecati, dar si sa ii ajute pe copiii ramasi fara sprijin.

Primarul comunei Costeiu, Petrica Carebia, a declarat pentru Lugoj Info.ro ca administratia locala, cat si el personal se va implica in ajutorarea familiei celor doi soti care si-au gasit sfarsitul in raul Timis.

Carebia sustine ca toti oamenii care pot da o mana de ajutor se pot implica direct deoarece familia este una sarmana si orice ajutor este esential in aceste momente. Va reamintim ca cei doi soti au murit duminica dupa ce barbatul a intrat in raul Timis sa se racoreasca. Femeia a sarit si ea in apa cand a vazut ca sotul are probleme. Din nefericire, niciunul dintre ei nu a mai iesit din adancuri fiind gasiti de pompieri dupa trei ore de cautari. Cu cateva minute inainte sa se intample nenorocirea, participantii la picnic si-au facut poze pe malul raului Timis pe care le-au postat pe retelele de socializare. Din pacate, ceea ce trebuia sa fie o duminica fericita petrecuta alaturi de cei dragi s-a transformat intr-o zi de cosmar, scrie Lugoj Info.ro.

