Primăria Giroc și Jandarmeria i-au comemorat pe cei 15 eroi uciși și îngropați în localitate, în urmă cu 79 de ani

Primăria Giroc, Inspectoratul Județean de Jandarmi Timiș și Biserica Ortodoxă Română Parohia Giroc au organizat un ceremonial militar și religios în cinstea celor 15 jandarmi uciși și îngropați în Giroc, în urmă cu 79 de ani.

Evenimentul a avut loc la monumentul ridicat în memoria eroilor împușcați și îngropați la Giroc în 17 septembrie 1944, de pe strada Bega și inaugurat în 2014.

Primăria Giroc a făcut tradiție ca în fiecare în fiecare an, în data de 17 septembrie, să comemoreze eroii care au căzut pentru pentru apărarea localității.

Ceremonialul religios a avut loc, duminică, la biserică, la ora 13.00, apoi cei prezenți în frunte cu Dan Vîrtosu, în muzică de fanfară, s-au îndreptat către monument.

Cu acest prilej, șeful Inspectoratului Județean de Jandarmi Timiș, colonelul Nicolae Slev, a mulțumiți celor prezenți și a promis că acest ceremonial religios și militar va fi organizat în fiecare an în memoria eroilor jandarmi care și-au dat viața pentru apărarea Girocului și a Timișoarei, în 1944.

“Vom comemora așa cum se cuvine jertfa adusă de jandarmi pentru apărarea pământului românesc, acest loc binecuvântat de Dumnezeu care este Banatul, cu Timișoara și Giroc.

Comuna Giroc este una dintre localitățile emblematice ale județului Timiș, cu oameni deosebiți și cu frică de Dumnezeu, care în urmă cu 79 de ani au făcut acel gest creștinesc și i-au îngropat pe cei 15 jandarmi în cimitirul eroilor din Giroc, ceea ce nu s a întâmplat în alte localități”, a spus Nicolae Slev.

De asemenea, în mesajul său, viceprimarul Dan Vîrtosu cu atribuțiuni de primar, al cărui străbunic a fost luptător și veteran al celui de al doilea război mondial, a mulțumit Jandarmeriei și Bisericii Ortodoxe Române din localitate, dar și Consiliul Local și poliției pentru sprijinul acordat în buna organizare a evenimentului.

Vîrtosu a mulțumit și profesorilor care au scris lucrarea Arc peste timp și au făcut ca să nu fie dată uitării istoria glorioasă a localității.

“Cartea a intrat în patrimoniul localității Giroc. E primordial să nu ne uităm trecutul! Ne mândrim cu acest lucru și vă promit că nu îi vom uita niciodată pe eroii noștri.

Vom organiza un asemenea eveniment militar și religios și ne vom comemora eroii, an de an, în 17 septembrie, așa cum am făcut o și până acum. Cinste lor, glorie eternă eroilor!”.

