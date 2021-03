Primăria Lugoj vrea să exproprieze platoul Casei de Cultură a Sindicatelor și să construiască o parcare subterană

Noua conducere administrativă a municipiului Lugoj are în vedere achiziția de imobile și efectuarea unor exproprieri. Anunțul a fost făcut de către primarul Claudiu Buciu, care a menționat că, printre obiectivele pe care municipalitatea lugojeană vrea să le exproprieze este și platoul Casei de Cultură a Sindicatelor, unde se dorește construirea unei parcări subterane. “Platoul Casei de Cultură a Sindicatelor va fi expropriat. Mă refer la partea de construcții, pentru că terenul este al Primăriei Municipiului Lugoj. Acolo vom reface circulația și vom amenaja o zonă pietonală de mari dimensiuni. Îndrăznesc să cred că vom face și o parcare subterană, dar nu am încă garanția că ea va fi eficientă. O să facem o analiză cost-beneficiu și o să vedem dacă este eficient să facem acolo o parcare subterană și dacă o să găsim finanțare pentru asta. Comunitatea europeană evită să acorde finanțări pentru parcări, pentru că orice parcare încurajează traficul auto, iar măsurile actuale și programele pentru 2021-2027 sunt orientate spre protejarea mediului. Iar asta înseamnă că, mai mult ca sigur, nu se vor aloca bani pentru construcția de parcări. Lugojul are mare nevoie de o parcare în zona centrală. Studiem locația aceasta și încă o locație în zona centrală și o să vedem care din ele o să fie fezabilă din punct de vedere financiar pe termen mediu și lung”, a spus primarul Lugojului.

