Primăria Săcălaz asfaltează două străzi principale, în cartierul Florilor

Primăria Săcălaz a început asfaltarea străzilor, în cartierul Florilor. ”Așa cum am promis, am început asfaltarea, iar de câte ori va fi nevoie, voi transmite live stadiul lucrărilor. Împreună cu viceprimarul, am ieșit să verificăm situația pe șantier”, a declarat primarul Nicu Viorel, la debutul activităților.

Mai întâi vor fi asfaltate două străzi din carterul Florilor. Va fi pus un strat de rezistență de 10 cm. ”Așteptăm contestatarii să vină să măsoare. Scuzați revoltă față de aceste contestații, care se repetă adesea în timp ce noi ne facem treaba”, susține edilul. Peste acest strat de asfalt, în primăvară, va fi aplicat un alt strat de uzură. Finanțarea aplicării acestui strat este suportată din bugetul local. Străzile adiacente nu vor fi asfaltate în acest an din cauză că acea canalizare se va lasă. Vor fi și colmatoare pe străzi pentru a se evita excesul de viteză și accidentele.

”Trebuie să circulăm cu o viteză care să ne permită evitarea pericolelor și a accidentelor și îmi asum nemulțumirile la adresa mea”, mai spune primarul.

Canalizarea a fost finalizată, în această zonă, dar în partea de nord a localității, lucrările sunt în licitație cu finanțare ”din acel împrumut pe care cu greu l- am obținut în consiliul local și contestat de unii consilieri locali. Am rugămintea să circulați cu maxima atenție”.

Strada de la DN până la centrul de incubare va fi asfaltată, dar și unele străzi care se circulă mai mult. ”Împreună cu echipa pe care o conduc în Săcălaz, vă asigur de toată cooperarea noastră în rezolvarea problemelor pe care le întâmpinați. Încercăm să facem o localitate modernă, chiar dacă contestatarii noștri nu cred. Le vom dovedi, împreună cu dumneavoastră, dragi cetățeni ai Săcălazului, că putem”, este mesajul primarului Nicu Viorel.

