Primăria Timișoara a falimentat firma de evenimente care organizează Revolution Festival

Organizatoarea Revolution Festival – un festival care, in 2017, a fost nominalizat la European Festival Awards, Asociatia Tim Festival and Multimedia Event Production din Timisoara, care apartine fostului jurnalist Flavius Baican, a ajuns la un pas de faliment, dar si in atentia procurorilor de la Parchetul de pe langa Tribunalul Timis, dupa o “teapa” primita de la Primaria Timisoara.

Flavius Baican a incheiat, anul trecut, un contract cu Liceul Tehnologic de Silvicultura si Agricultura “Casa Verde”, pentru cazarea si masa unor artisti care au urcat pe scenele Revolution Festival, gazduite de Muzeul Satului Banatean. Suma negociata, 36.597, 89 de lei.

Evenimentul a avut un mare succes la public, ca de obicei, in ultimii ani, insa banii incasati din bilete si reclame nu au fost suficienti pentru acoperirea integrala a cheltuielilor, in conditiile in care Primaria Timisoara nu a decontat niciun leu din banii promisi.

“Din banii incasati pe bilete si din reclame, am platit artistii, scenele si alte cheltuieli fara de care nu puteam incepe festivalul. Ba, chiar, si banii care i-am avut in cont, vreo 5.000 de lei, i-am folosit pentru platile de la festival, spre nemultumirea sotiei mele. Ne-am asteptat ca Primaria Timisoara sa ne deconteze suma cu care a fost bugetat acest eveniment, aflat pe agenda culturala a orasului, insa banii nu au mai venit.

Ni s-a tot explicat ca primaria nu are bani, ca se fac reduceri de peste tot, dar ca, pana la sfarsitul anului 2019, problema se va rezolva. Nu s-a intamplat acest lucru si, in aceste conditii, au ramas o serie de facturi neachitate la unii parteneri, printre care si Liceul Silvic. Efectiv, nu am mai avut bani sa platim acea factura, am tot asteptat ca primaria sa-si onoreze obligatia de plata”, a declarat Flavius Baican pentru impactpress.ro.

Pentru a recupera cei aproape 8.000 de euro, o suma importanta pentru o unitate scolara, directorul Liceul Tehnologic de Silvicultura si Agricultura “Casa Verde”, Sancira Gheorghe Ioan, s-a adresat Judectoriei Timisoara, care a stabilit, rapid, obligatia de plata in contul Asociatiei Tim Festival and Multimedia Event Production din Timisoara.

“Incuviinteaza executarea silita in dosarul executional nr. 65/2020 al BEJ Capotescu Ioan. Autorizeaza creditorul sa treaca la executarea silita a obligatiei de plata inscrisa in titlul executoriu”, se mentioneaza in incheierea nr. 4857 pronuntata de Judecatoria Timisoara, in data de 27.05.2020.

In conditiile in care, in conturile asociatiei nu au fost gasiti bani, iar Flavius Baican nu are bunuri pe numele sau, executarea silita s-a transformat intr-o plangere penala la Parchetul de pe langa Tribunalul Timis.

“Impotriva reprezentantilor legali ai Tim Festival and Multimedia Event Production, cu sediul in Timisoara, si a numitului Flavius Baican, pentru savarsirea infractiunii de inselaciune si evaziune fiscala, intrucat avem convingerea ca nu si-au inregistrat facturile in contabilitatea asociatiei si si-au insusit banii, cata vreme sunt cunoscuti ca tepari la o simpla verificare pe jut.ro. Solicit tragerea la raspundere penala a faptuitorilor si instituirea unui sechestru asigurator asupra bunurilor asociatiei”, se mentioneaza in plangerea depus la parchet, scrie impactpress.ro.

