Primăria Timișoara a semnat acordul pentru un împrumut de 20,3 milioane de euro de la BERD

Joi, 23 decembrie, a fost oficializat acordul dintre Primăria Municipiului Timișoara și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) pentru un împrumut de 20,3 milioane de euro. Banii vor fi folosiți pentru diferite cheltuieli legate de schimbarea flotelor de transport în comun și de proiectele majore de infrastructură.

„Împrumutul a fost realizat pentru a acoperi costurile de finanțare pentru proiectele de mobilitate și transport public ale orașului, respectiv cheltuielile neeligibile și partea de cofinanțare a primăriei pentru înnoirea flotei de tramvaie Bozankaya, reabilitarea liniei 2 – Stan Vidrighin, precum și pentru actualizarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) și un studiu de optimizare a liniilor existente.

Aceste proiecte sunt un «trigger investment» pentru Timișoara, prin care orașul va deveni al 53-lea membru al «Programului de Orașe Verzi pentru Dezvoltare Durabilă» al BERD. Prin acest program, municipalitatea va dezvolta, alături de celelalte orașe membre, un «Plan de Acțiune pentru Orașul Verde» care să prioritizeze provocările principale în zona de mediu și să dezvolte soluții particulare orașului vizat”, transmite Serviciul Comunicare.

Împrumutul are o marjă de 1,15% pe an și o dobândă care rezultă din suma acestei marje cu rata interbancară (Euribor) care este, în acest moment, în teritoriu negativ. În contextul în care suma marjei cu rata interbancare este mai mică decât zero, se va considera că rata este egală cu zero. Partea substanțială a valorii proiectelor de investiții este finanțată prin Programul Operațional Regional 2014-2020 al Uniunii Europene. Prin acest proiecte se estimează o eficientizare cu 22,2% din punct de vedere al emisiilor de gaze cu efect de seră – echivalentul reducerii a 683 de tone de CO2 pe an.

„Ne bucurăm de încrederea pe care ne-o conferă BERD prin acest acord care va aduce Timișoara mai aproape de a fi un oraș verde din punct de vedere al mobilității. Este un semnal puternic că orașul dorește cu adevărat reformă pe acest sector.

BERD este un finanțator cu experiență, de renume internațional în sectorul de mobilitate și transport public, iar acest împrumut ne deschide poarta către piața europeană de consultanță pe mobilitate. Avem nevoie de cei mai competenți oameni pentru realizarea documentelor strategice ale orașului” transmite viceprimarul Ruben Lațcău.

