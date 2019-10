Primăria Timişoara are peste 800 de noi angajaţi, în acest an

Primăria Timişoara a făcut în acest an peste 800 de angajări, fiind obligată prin lege să-i angajeze pe toţi cei care sunt asistenţi sociali ai persoanelor cu dizabilităţi şi care au dorit carte de muncă pentru activitatea prestată.

Primarul Nicolae Robu a anunţat că va prezenta în curând costurile acestor obligaţii pe care le suportă bugetul local de când guvernul a transferat aceste obligaţii, la începutul anului, spre administraţiile publice locale.

“Noi avem acum cu 824 de noi angajaţi mai mult, cu drepturi depline şi pentru vouchere şi pentru tot ce are un angajat în România la ora actuală. Acum avem circa 3 mii de asistenţi sociali în oraş, care au dreptul legal să ceară să devină angajaţi, iar Primăria Timişoara are obligaţia să-i angajeze pe toţi solicitanţii. Conştientizăm ce sume am plătit noi mai mult în acest an, mai mult decât oricând? Problema este că nu ni s-a creat posibilitatea să primim şi veniturile suplimentare, adică acea contribuţie de asistenţă socială nu ne revine deloc, ci merge la bugetul central şi nu se mai întoarce la noi. Până acum, 90% din cheltuielile cu îndemnizaţiile se plăteau de la bugetul naţional şi 10% din bugetul local şi făceam faţă. Acum, prin lege, suntem obligaţi să facem angajări şi să dăm toate drepturile salariale. Vom face calculele cu precizie”, spune primarul Nicolae Robu.

Edilul li s-a plâns consilierilor locali că anul 2021 necesită costuri foarte mari pentru municipalitate, iar fără implicarea mediului privat sunt foarte greu de rezolvat toate solicitările.

“Noi reprezentăm România în 2021 în UE şi reprezentăm UE în lume, din postura de Capitală Culturală Europeană. Şi dacă nu se înţelege că fără aport din mediul privat nu se pot face aceste lucruri, va fi grav. Numai bugetul local nu poate face faţă. Noi nu suntem, ca alţi primari, la iminenţa incapacităţii de plată, dar avem întârzieri inevitabile în plăţi, că nu avem cu ce să plătim”, a spus primarul Nicolae Robu.

