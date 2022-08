Primăria Timișoara, câștig în instanță în fața clanului Cârpaci, în problema accesului la Clinica ORL. Se mai așteaptă doar „îndreptarea unei erori”

Recent, Primăria Timișoara a câștigat în instanță în fața membrilor clanului Cârpaci și mai așteaptă doar „îndreptarea unei erori” până să reînceapă lucrările la Clinica ORL de pe bulevardul Revoluției din 1989, a declarat vineri, 5 august, viceprimarul Ruben Lațcău. Până acum, romii care dețin imobilul – dar nu și terenul – din spatele clinicii nu ar fi permis acest lucru și, mai mult, chiar ar fi cerut „taxă de șmecher” pentru ca firma contractată pentru lucrări să își poată aduce materialele prin spatele clinicii și nu prin față, prin spațiul îngust prin care intră și pacienții.

„Problema este legată de acces. Avem doar intrarea din față, accesul pietonal. (…) Acum, am obținut acces și prin curte, prin ordonanță președințială. Practic, acest tip de sentințe sunt executorii (se aplică și înainte de a fi dată o hotărâre definitivă în dosar – n.r.). Trebuia să primim marți motivarea, s-a întârziat și nu am primit-o decât azi (vineri – n.r.). Există o eroare: instanța a omis să pună faptul că decizia este una executorie. Am întocmit o interpelare prin care am cerut o completare, să fie expres menționată și această prevedere. Avem nevoie să finalizăm acest corp de clădire până în decembrie 2023. Vorbim de fonduri europene și, în plus, trebuie să avem condiții în care pacienții să se simtă în siguranță. Nu ne putem lăsa șantajați de romii care au preluat clădirea din spate. Nu este normal ca, în Timișoara anului 2022, clanul Cârpaci (Doru și Maria Cârpaci, în acest caz – n.r.) să șantajeze primăria pe propriul teren!”, a declarat viceprimarul Ruben Lațcău.

Tot acesta a vorbit și de faptul că membrii clanului le-ar fi cerut constructorilor anumite sume de bani pentru a putea avea acces în curtea spitalului. Pe un teren care, cel puțin teoretic, este domeniu public. Inițial, ar fi fost vorba de 200.000 de euro, însă suma a scăzut până la 30.000. Constructorul chiar ar fi semnat un „contract” și ar fi urmat să factureze suma respectivă primăriei, însă viceprimarul este convins: „Nu vom da niciun ban”.

Până una-alta, șantierul din curtea clinicii este sistat și se așteaptă completarea sentinței, pentru ca pe urmă, dacă vecinii nu se conformează, să fie adus și un executor judecătoresc care să pună în aplicare decizia. Viceprimarul estimează că săptămâna viitoare ar putea fi deja modificată hotărârea. Cu această ocazie, acesta face apel la „întreg aparatul de stat, inclusiv la justiția locală” să permită apărarea patrimoniului public.

Iată și sentința amintită de viceprimarul Ruben Lațcău, pronunțată pe 28 iulie:

„Admite cererea formulată de reclamantul Municipiul Timisoara Reprezentat prin Primar. Obligă pârâții să permite accesul reclamantului în imobilul situat în Timişoara str. Beethoven nr. l, jud. Timiș înscris în CF 401423 ( CF vechi 225) , în vederea efectuării lucrărilor aferente proiectului «Reabilitarea, extinderea şi dotarea infrastructurii ambulatorului ORL din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă». Ia act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată. Cu drept de apel în termen de 5 zile de la comunicare. Pronunţată la data de 28.07.2022 prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei”.

