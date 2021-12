Primăria Timișoara caută 15 IT-iști voluntari pentru a-și remodela procedurile interne

Primăria Municipiului Timișoara anunță că dorește să își schimbe procedurile digitale de lucru, motiv pentru care caută voluntari din domeniul IT. Sunt disponibile 15 poziții, pentru care sunt eligibili toți cei care au experiență de minimum un an în analiza de business și diplomă sau experiență în domeniul IT. Intențiile declarate ale conducerii primăriei sunt de „a remodela activitatea administrației locale” și de „a crește gradul de eficiență și transparență”.

„Municipiul Timișoara va implementa cu ajutorul sistemelor informatice procedurile de lucru interne. Pentru aceasta, procedurile de lucru vor fi revizuite și modelate într-un format mai eficient și intuitiv, similar cu schemele logice. Lansăm un apel către analistii de procese din industria de IT din Timișoara pentru a colabora ca voluntari în administrația locală timișoreană cu scopul de remodelare a procedurilor și proceselor interne ale Municipiului Timișoara”, se arată pe site-ul primăriei, într-un anunț semnat de Valentin Mureșan, consilier personal al primarului Dominic Fritz.

Actuala administrație locală își dorește să restructureze procesele în standardul de notare BPMN (Business Process Model and Notation), un model conceput pentru a fi ușor de înțeles de către toate părțile interesate. În același anunț, se face trimitere către pagina de Wikipedia a acestui model: https://en.wikipedia.org/wiki/Business_Process_Model_and_Notation

Cât despre pozițiile disponibile, se mai oferă următoarele detalii: sunt 15 la număr și sunt necesare „experiență în analiza de business de un an” și „diplomă sau experiență în domeniul IT”. Va fi semnat un contract pe șase luni, urmând ca acesta să fie prelungit pe aceeași perioadă dacă nici primăria, nici voluntarul nu anunță în scris rezilierea înțelegerii. Voluntarii se vor angaja să lucreze două ore pe zi în zilele lucrătoare ale săptămânii. Perioada de înscrieri se încheie pe 10 decembrie.

Formularele, datele de contact și mai multe detalii sunt disponibile la: https://www.primariatm.ro/2021/12/03/se-cauta-15-voluntari-cu-experienta-pentru-analiza-si-modelarea-proceselor-procedurilor-din-administratia-publicabusiness-analysts/.

