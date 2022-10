Primăria Timișoara lucrează la proiectul de restaurarea a Monumentului Fidelității. Va fi mutat în Parcul Botanic

Monumentul Fidelității, inaugurat în Piaţa Libertăţii – pe atunci piaţa purtând numele de „Prinz Eugen” – în anul 1854, dar mutat în cimitirul din Calea Lipovei în 1934, se află într-o stare avansată de degradare. Au trecut mai bine zece ani de când Asociația Ariergarda și Societatea Timișoara au început demersurile pentru salvarea lui și reamplasarea în spațiul public.

“Este păcat să o ținem în cimitir, mai ales că se deteriorează pe zi ce trece și că este monument de Clasa A. Este o crimă să lași un monument istoric să se distrugă sub ochii tăi, fără să faci nimic. Au fost mai multe idei de a muta monumentul în spațiul public, domnul Robu, care era primar atunci, a spus că în primul rând trebuie să rezolvăm un mic litigiu între noi și comunitatea maghiară, care se opunea mutării acestui monument în spațiul public”, a declarat Florian Mihalcea, președintele Societății Timișoara.

Fostul primar al Timișoarei, Nicolae Robu a dorit amplsarea statuii în sensul giratoriu din Piaţa Bălcescu. Comunitatea maghiară locală a protestat, însă, explicând că statuia a fost dăruită orașului de împăratul Francisc Iosif I ca semn al recunoştinţei sale pentru rezistenţa trupelor austriece în timpul Revoluţiei Maghiare din 1848-1849, iar proiectul a fost oprit.

Într-un final, UDMR a agreat mutarea monumentului pe esplanada de la intrarea în Parcul Botanic.

“Au urmat discuții, cred că un an de zile am avut negocieri cu UDMR-ul, de fapt cu comunitatea maghiară, în cele din urmă, ca un exemplu de bune practici în cadrul unei societăți multietnice, am rezolvat acest conflict. Este o sensibilitate, pentru că e legat de Revoluția din 1848-1849, care pentru comunitatea maghiară înseamnă foarte mult. Aducând argumente pe de o parte și de alta, istorici, arhitecți sau artiști plastici, am ajuns la un compromis. Și anume, ca acest monument să fie amplasat pe esplanada de la intrarea în Parcul Botanic. Am semnat și un document, întreaga negociere a fost mediată de Institutul Intercultural”, a mai declarat Mihalcea.

Proiectul a fost depus și pe masa noii administrații. Unul din cei care au demarat dezbaterile legate de Monumentul Fidelității este și actualul consilier personal al primarului Dominic Fritz, Rudolf Graf.

Primarul Dominic Fritz a constituit o comisie care să hotărască textul unei plăci care va fi pus pe acest monument, care să amintească despre Revoluția maghiară și despre justețea acesteia în fața Imperiului Habsburgic.

Primăria Timișoara a și demarat deja proiectul de restaurare.

“Se lucrează la proiectul de restaurare a monumentului. După ce va începe restaurara, primarul Dominic Fritz va mai organiza o întâlnire cu cei de la Societatea Timișoara, cu comunitatea maghiară și celelalte asociații care s-au ocupat de acest subiect. Și propunerea primarului va fi mutarea în Parcul Botanic. Este un monument valoros pentru oraș și el trebuie restaurat și repus în spațiu public”, a declarat Bogdan Marta, purtător de cuvânt la Primăria Timișoara.

Monumentul “Fidelităţii” a fost opera arhitectului Josef Kranner şi a fost inaugurat, la Timişoara, în prezenţa împăratului Francisc Iosef I, în anul 1854. Monumentul a luat locul statuii Sfintei Treimi, care a fost mutată atunci în apropierea actualului Hotel Continental.

În 1934, Monumentul Fidelității a fost mutat pe considerente ideologice, în cimitir.

