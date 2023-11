Primăria Timișoara plătește peste 200.000 de euro pentru iluminatul festiv al sărbătorilor de iarnă

Primaria Municipiului Timisoara pregateste iluminatul festiv pentru sarbatorile de iarna. Pana la mijlocul lunii ianuarie 2024, figurine luminoase, lampioane, perdele luminoase, turturi, tuburi flexibile luminoase si bannere luminoase vor colora orasul. Pe langa luminitele aflate pe stoc din anii precedenti, sunt adaugate noi elemente.

Aproximativ 1.150.000 de instalatii luminoase de tip led, care vor colora pietele din zona centrala si din cartiere, parcuri si drumuri intens circulate. Iluminatul de sarbatori se va extinde pe strazile Popa Sapca, Stiintei si Republicii si in piateta Scolii Generale 30. In mai multe locatii centrale avem elemente surpriza, de exemplu pe Lucian Blaga, Alba Iulia sau in Piata Victoriei.

Decoratiunile pentru iluminatul festiv sunt montate in urmatoarele locatii: Piata Victoriei, Piata Libertatii, Piata Unirii, Piata Avram Iancu, Piata Marasti, Piata Traian, in Parcul Padurice, Parcul Petőfi Sándor, Parcul Dacia, Parcul Bucovina, Piata Badea Cartan, Piata Iosefin, strazile: Marasesti, Vasile Parvan, Alba Iulia, C.D. Loga, Tudor Vladimirescu, Cluj, Aries, Mihai Viteazu, Mihai Eminescu, Michelangelo, Lucian Blaga, Vasile Alecsandri, Mercy, 16 Decembrie, Regele Carol I, Corneliu Coposu, 20 Decembrie, Gheorghe Lazar, Stiintei, General Ion Dragalina, Oituz, Gheorghe Dima, Alexandru Ioan Cuza, Popa Sapca, Republicii. Totodata, sunt impodobite fantanile de la Punctele Cardinale, din Parcul Dacia si din intersectia Pestalozzi – Corneliu Coposu.

Iluminatul festiv va fi aprins in data de 26 noiembrie 2023 si va functiona pana in 14 ianuarie 2024. Costurile cu achizitia decoratiunilor noi, verificarea/ repararea celor vechi si montarea/ demontarea ornamentelor se ridica la 930 mii lei fara TVA. (Primaria Timisoara – Serviciul Comunicare).

Comentarii

comentarii