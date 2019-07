Primăria Timişoara riscă să piardă o finanțare europeană de 5 milioane de euro

Două banale guri de aerisire aparţinând uneia dintre cele mai vechi clădiri din Timişoara ar putea lăsa bugetul oraşului fără vreo cinci milioane de euro. Aceasta din cauza încurcăturilor făcute de funcţionarii primăriei şi a încăpăţânării acestora. Vorbim despre Casa cu Lei, clădirea din Piaţa Unirii, respectiv despre unul dintre coproprietarii acesteia, căruia municipalitatea încearcă să-i impună să defiinţeze o serie de construcţii… realizate chiar de primărie. Cum reabilitarea din Piaţa Unirii, inclusiv lucrările pentru care se cere demolarea, sunt făcute din bani europeni, iar intervenţii asupra acelora nu se pot face cinci ani de zile, o eventuală astfel de demolare ar duce la posibila restituire a fondurilor primite de la UE.

Lucian Cristea deţine mare parte din subsolul clădirii amintite. Acesta era prevăzut încă de la construire cu o serie de guri de aerisire, pentru eliminarea umidităţii şi circulaţia aerului. Când a preluat spaţiu, Cristea a curăţat acele guri şi a eliminat o intervenţie făcută de comunişti în anii 60, care au obturat parţial acele aerisiri. Ceea ce i-a adus numai bătăi de cap!

„Este o situaţie ce frizează absurdul, clădirea din Unirii nr. 6. Este o problemă de poate afecta bugetul oraşului. Situaţia a fost creată de o conjunctură defavorabilă, din cauza lipsei de comunicare a funcţionarilor din primărie. Suntem într-o situaţie imposibilă. La reabilitarea pieţei, terenul a fost decopertat, iar acolo unde e posibil să se recupereze la clădirile proiectul spunea ca acestea să fie recuperate. Astfel, vechile guri de aerisire, care ventilau clădirea pentru eliminarea umidităţii au fost deschise. La efectuarea lucrărilor de reabilitare, din 2012, s-a constatat că există gurile de aerisire, am încercat să facem refuncţionalizare a acestora fără alte lucrări. Poliţia locală a constatat că ar exista lucrări şi au întocmit un proces verbal, ele sunt în afara clădirii, sunt cunoscute ca şi coşuri de aerisire şi sunt prezente la multe asemenea clădiri din zonă. Au acordat o amendă şi au spus că trebuie desfiinţate lucrările respective”, a declarat Laura Martonosy, avocatul proprietarului. Aceste aerisiri nu sunt o lucrare suplimentară, fiind incluse în proiect de către arhitecţi încă de la construirea clădirii, aceasta fiind una dintre cele mai vechi din Timişoara, prima atestare fiind din anul 1758.

A urmat reabilitarea zonei Unirii, cu bani europeni. Firma care s-a ocupat de aceasta a efectuat lucrările şi conform proiectului avut au finalizat aceste aerisiri, care există în subsol, dar ieşirea lor este pe stradă, chiar la marginea zidului clădirii. „Ei au continuat lucrările, au montat grătare plătite de constructori. Deci lucrări efectuate de primărie, pe bani europeni, nu de noi. Acum avem un nou proces, ni s-a cerut din nou să demolăm construcţia. Dar care construcţie? Că noi nu am construit nimic, firma primăriei a făcut-o. Am întrebat la primărie ce să desfiinţăm, dacă erau ale noastre, sunt nişte lucrări care nu mai există. Lucrările au fost făcute de ei, trebuie desfiinţate deşi asigură aerisirea, sunt făcute din bani europeni. Am fost daţi în judecată. Din fericire, de această dată judecătorul a decis să fie angajat un expert. Iar acesta a constatat că acele lucrări pentru care a fost intentat proces nu există, de fapt. Asta este salvarea noastră!”, a declarat proprietarul Lucian Cristea.

Acelaşi proprietar a mai avut deja două dosare pe această temă a aerisirilor, unul în care a contestat amenda de 5000 de lei primită pentru lucrările din 2012, când, din păcate nu a fost solicitat un expert, iar procesul a fost pierdut, respectiv un al doilea dosare prin care cel în cauză a fost reclamat tot de primărie, pentru că ar fi efectuat în subsol lucrări neautorizate în sit-ul istoric Cetate. Din fericire, pentru tot ce s-a făcut fusese obţinută aprobare de la Direcţia de Cultură, iar dosarul a primit ordonanţă de neîncepere a urmăririi penale.

Acum, proprietarul ar putea fi pus în situaţia de a demola el lucrările efectuate de primărie, pe banii acesteia. Iar asta ar putea însemna chiar şi pierderea banilor europeni, pentru că timp de cinci ani nu este permisă nicio modificare a proiectului iniţial. „Ar fi ciudat ca exact ei să facă executarea silită pentru ce au realizat ei, din bani europeni. Noi am solicitat de la Direcţia de Cultură o aprobare a unor lucrări, deşi nu ştim care. Dacă nu primim noi, vor trebui să ceară chiar primăria, pentru că orice intervenţie din zonă se poate efectua aici doar cu o asemenea aprobare. E total ilogic”, a mai spus Martonosy.

