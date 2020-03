Primăria Timişoara se luptă cu petrodolarii arabi pentru dotarea „Victor Babeş”

Timişoara se află în aceste zile în cursă pentru obţinerea a 15 noi paturi, complet dotate, de tip ATI, care să fie alocate spitalului „Victor Babeş”, pentru ca acesta să fie pregătit pentru pacienţii aflaţi în situaţii limită din cauza coronavirusului. Primăria, care finanţează achiziţia acestor paturi, care vor fi livrate în cadrul unor containere speciale, asemănătoare celor pentru birouri sau locuit, trebuie să se mişte rapid, pentru că există foarte multe comenzi, iar din zona Golfului Persic există cerere foarte mare. De asemenea, alături de cele 13 milioane de lei, bani pentru paturile ATI, instituţia va mai aloca alte trei milioane de lei, pentru cumpărarea a zece ventilatoare.

„E greu în vremurile de acum să găseşti furnizori. Tocmai de aceea noi am ieşit foarte prompt şi am făcut angajamente faţă de furnizori că vom fi buni cumpărători. Aşa cum am anunţat, vrem ca pentru 13 milioane de lei să achiziţionăm în principal paturi ATI, este vorba de 15 paturi, care sunt furnizate în varianta container. Sunt containere complexe, pe mine m-a anunţat profesorul Săndesc (n.r. Dorel Săndesc, şeful clinicii ATI de la Spitalul Judeţean Timişoara). Achiziţia o face spitalul „Victor Babeş”, noi dăm banii. De asemenea. am intervenit să se facă o excepţie, de a permite firmelor (n.r. din străinătate) care aveau interzis să vândă aparatură afară, avem promisiunea să primim, eu am cerut între 10 şi 15, am cerut şi vom primi zece ventilatoare, esenţiale pt salvarea celor în situaţie gravă. Avem promisiuni de 10, o să le primim, alte trei milioane se vor aloca la spital pentru aceste ventilatoare. Nimic nu e mai important decât sănătatea. Eu cred că prin deciziile luate pun în practică această vorbă.”, a declarat Nicolae Robu.

