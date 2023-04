Primăria Timișoara se pregătește pentru Programul Regional Vest 2021-2027

Primăria Municipiului Timișoara se pregătește pentru a aplica la Programul Regional Vest (PRV) 2021-2027. Coridorul integrat de mobilitate urbană face parte din documentația necesară pentru selecția proiectelor eligibile în cadrul apelului Agenției Regionale de Dezvoltare (ADR) Vest. Acesta a fost aprobat de Consiliul Local Timișoara.

„În 2021 am anunțat prima oară că vom depune Cetății și Vidrighin pe noul POR, acum numit Programul Regional Vest(PRV), pentru finanțare. Am făcut investiții majore, ambele șantiere s-au mișcat chiar dacă au fost lucrări complexe în subteran și o nevoie de corelare cu constructorii contractați de Aquatim. Acum, din cauza unei noi amânări a guvernului, riscăm un blocaj. Cel puțin la Cetății. Când am pregătit bugetul anul acesta, ne-am bazat pe faptul că ADR va da startul la timp la noul program. Din păcate, acest lucru nu s-a întâmplat, iar guvernul a întârziat încă o dată procesul. Noi facem toți pașii necesari pentru a include aceste două proiecte imense de infrastructură în PRV și pentru a obține bani europeni pentru ele, astfel încât banii pe care îi economisim din bugetul local să poată fi orientați spre alte investiții necesare pentru ca Timișoara să se modernizeze”, transmite viceprimarul Ruben Lațcău.

Coridorul integrat de mobilitate urbană propus este: Calea Buziașului – Calea Stan Vidrighin – str. O Iosif – str. A. Șaguna – str. Spitalul Nou – str. Demetriade – str. Ialomița – str. Amurgului – str. Miresei – Bd. Cetății – Calea Bogdăneștilor – Pasajul Solventul – Pod Solventul – Bd. Dâmbovița – Bd. L. Rebreanu – Calea Buziașului.

Fișele de proiecte pentru cele două investiții, respectiv reabilitarea liniilor de tramvai și modernizarea tramelor stradale de pe Bulevardul Cetății și Calea Stan Vidrighin, au fost transmise către ADR Vest pentru a obține finanțare prin Programul Regional Vest 2021-2027, Prioritatea 4 – O regiune cu mobilitate urbană sustenabilă. Acestea se aflau și pe lista de rezervă a Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, care se încheie anul acesta.

Comentarii

comentarii