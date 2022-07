Primăria Timișoara vrea noi administratori la cinci cimitire din oraș. Urmează să fie lansată licitația

Cinci cimitire din Timișoara ar urma să aibă noi administratori, anunță reprezentanții Primăriei Timișoara. Momentan, a fost alcătuit un proiect de hotărâre de consiliu local. Dacă acesta va fi aprobat, va fi scoasă la licitație concesionarea serviciilor și activităților necesare exploatării și întreținerii a cinci cimitire aflate în Timișoara.

„Sunt foarte nemulțumit de felul în care arată cimitirele în Timișoara și cred că se putea face mai mult și mai bine. De aceea vrem să schimbăm regulile jocului. Pentru noua licitație am clarificat indicatorii de performanță și am introdus indicatori noi. Printre îmbunătățirile pe care vrem să le aducem se numără și asigurarea unui management de calitate al deșeurilor din cimitir. Nu vrem să mai vedem că firma căreia îi concesionăm administrarea cimitirelor lucrează cu furnizori dubioși, care preiau gunoiul și îl aruncă la final pe domeniul public. Vom verifica calitatea și eficiența serviciului, starea tehnică a echipamentelor și dotărilor, dar și dacă lucrările pe care le planifică prestatorul sunt făcute. Dacă repară aleile, gardurile sau instalațiile de utilități. Lansăm această licitație pentru o perioadă de un an pentru a ne convinge că sunt îmbunătățiri și cei care câștigă licitațiile vor presta servicii de calitate. Nu mai dăm cec-uri în alb”, transmite primarul Timișoarei, Dominic Fritz.

Licitația este împărțită în două loturi. Lotul 1 cuprinde Cimitirul Calea Lipovei, Cimitirul Săracilor și Cimitirul Stuparilor, iar lotul 2 cuprinde Cimitirul Calea Șagului și Cimitirul Rusu Șirianu. Perioada de concesionare este de un an. Concesionarii vor avea obligația să afișeze număr de telefon, email, regulile și tarifele aprobate, pentru ca cetățenii să poată sesiza primăria în legătură cu probleme sau orice nereguli sesizate.

În cadrul contractului de concesionare, firma câștigătoare se angajează să asigure redevențe către municipiul Timișoara în valoarea de minim 130.900 lei (TVA inclus) și investiții sau reparații capitale în valoare de 130.900 lei (TVA inclus), pentru fiecare lot în parte. Obligațiile firmei câștigătoare includ prestarea zilnică a serviciului, prevenirea poluării solului și apelor subterane și managementul deșeurilor, conform indicatorilor de performanță. Tarifele pentru prestarea serviciilor pentru desfășurarea ceremonialului înhumării au fost indexate cu inflația, dat fiind faptul că acestea nu au mai crescut din anul 2017, iar costurile de operare, în mod particular cheltuielile salariale, au crescut semnificativ. Realizarea serviciilor de înhumare și întreținere a celor cinci cimitire a fost atribuită prin procedură de încredințare directă în 2021.

De felul în care sunt administrate cimitirele se plângea și viceprimarul Cosmin Tabără, cel care, vizitându-le, a venit cu critici la adresa administratorilor. „Insist și acum să scoatem la licitație administrarea cimitirelor. Din cauza lipsei de implicare și a metodelor de lucru, în urmă cu câteva luni am reziliat contractele cu societatea care administra cimitirele din Șagului și Rusu Șirianu”, spunea Tabără, pe vremea când încă avea în subordine Direcția de Patrimoniu.

Casa Funerară Octavian, firma care s-a ales cu contractul reziliat, este implicată și într-un dosar al DNA Timișoara. Octavian Batori, patronul societății, ar fi fost cel care l-a mituit pe Răvășilă cu 40.000 de euro pentru contractul în cauză.

