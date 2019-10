Primăria Timişoarei a câştigat procesul cu o persoană care a contestat obţinerea unui credit de dezvoltare de 200.000.000 lei

Aleşii locali din Timişoara îşi doresc să fie dată în judecată o persoană care a contestat şi practic a tergiversat cu un an obţinerea de către Primărie a unui credit de dezvoltare de 200.000.000 de lei, în condiţiile în care instanţa a decis definitiv în favoarea municipalităţii.

“În urmă cu un an am aprobat un credit de dezvoltare de 200.000.000 de lei. Ne-a fost atacat în instanţă de un personaj şi acum am câştigat definitiv. Oare cel care a ţinut oraşul pe loc – pentru că noi puteam folosi 200.000.000 de lei pentru dezvoltarea oraşului – ce ar trebui să păţească, într-o ţară normală? Democraţia trebuie înţeleasă corect, nu oricine îşi propune să boicoteze un demers administrativ să o poată face fără să suporte consecinţele”, a declarat, marţi, primarul Nicolae Robu.

Consilierul local PNL Radu Dimeca a declarat pentru AGERPRES, că le-a propus colegilor din Consiliul Local Timişoara “să fie dat în judecată cetăţeanul care a încurcat un an de zile”.

Nicolae Robu a explicat pentru AGERPRES că Timişoara ar fi putut să beneficieze prin acel fond de investiţii în vederea pregătirii maxime pentru anul 2021 când va fi Capitală Culturală Europeană.

“Era un credit de dezvoltare care ar fi permis să lansăm noi obiective de investiţii cu un an mai devreme faţă de ceea ce noi oricum vom face. Dar, a fi împiedicat un an de zile în a face lucruri de interes public pentru oraş, mi se pare un lucru extrem de grav. Am văzut poziţia consilierilor locali când i-am anunţat că am câştigat procesul, ei aşa s-au exprimat, erau foarte porniţi să-l dea în judecată pe cel care prin demersul lui a boicotat practic bunul mers al lucrurilor în domeniul investiţiilor”, a detaliat Nicolae Robu. (sursa: Agerpres)

Comentarii

comentarii