În a doua seară, la Arad Open Air Festival 2022, de pe aeroportul internațional Arad, primarul Aradului i-a premiat cu 10.000 de lei pe campionii mondiali la robotică – Echipa Delta Force.

O mulțime de oameni au luat parte la un show spectaculos la AOA2022. Melodia „Oficial îmi merge bine” a răsunat din public sâmbătă, în cea de a doua noapte de petrecere.

Arad Open Air Festival s-a deschis cu Dj Kataa la Main Stage, iar mai apoi la urmat Dj Kattia, care a pregătit publicul pentru o seară de neuitat. De la ora 22:00 a urcat pe scenă Spike, iar publicul a cântat împreună cu artistul melodiile preferate, în special cea mai cunoscută melodie a sa în momentul actual – Zeu.

Cel mai așteptat artist al serii a fost Smiley, care a făcut scena să vibreze cu energia sa bună. Fanii s-au grăbit încă dinaintea momentului să prindă loc în primele rânduri pentru a fi cât mai aproape de artist. După ce a concertat, acesta a luat parte la Meet&Greet cu câștigătorii concursului online, cărora le-a răspuns la întrebări și cu care a făcut câteva poze.

Pentru următoarele ore ale serii, DJ Shiver, care a devenit o versiune mai bună a sa și s-a transformat în ALEX SUPER BEATS, a făcut un spectacol de neînchipuit, atunci când pe scenă i s-au alăturat un robot și un dinozaur. Fanii au fost în delir pentru ideea nebunească a artistului. Paul Damixie și Mike Kross au avut și ei parte de multă dragoste din partea publicului, aceștia făcând petrecăreții să danseze în fața scenei principale până la finalul zilei.

Momentul surpriză al seri a fost atunci când la Main Stage au urcat organizatorul festivalului, Glad Varga, și primarul municipiului Arad, Călin Bibarț, care au oferit un premiu de 10.000 de lei campionilor mondiali la robotică – Echipa Delta Force. Arădenii au uimit o lume întreagă în luna aprilie, la Huston, când au făcut istorie câștigând un titlu care timp de 33 de ani a fost înmânat doar echipelor din America. A fost un moment unic la Arad Open Air, care a umplut atmosfera de multă emoție și mândrie.

[a:rpia:r] au fost prezenți în formula completă la scena ABC, aceștia făcând petrecăreții să părăsească festivalul odată cu răsăritul soarelui. Rhadoo, Petre Inspirescu și Raresh au bus bazele la ce numim acum minimal techno, când la începutul anilor 2000 au combinat influențele din muzica house și cea techno, fiind printre primi DJ care au făcut acest lucru. Nu a durat mult timp până când au fost recunoscuți în întreaga Europă, astfel aseară petrecăreții au avut parte de un moment special și extrem de rar, când toți 3 au mixat pe aceeași scenă, cum doar în cele mai mari festivaluri se întâmplă.

„Ne onorează implicarea arădenilor în ceea ce privește susținerea campaniei din zona de sănătate. Consider că educația și sănătatea fizică, mentală și emoțională ar trebui să fie prioritare pentru fiecare dintre noi și mă umple de fericire faptul că anul acesta am înregistrat un număr uimitor de persoane (aproximativ 600 de oameni) care au participat la campania de donare de sânge, ajutând considerabil Centrul de Transfuzie Sanguină Arad. În plus, workshop-ul care va avea loc în ultima zi de festival este un pas important în normalizarea activităților de mindfulness.” a declarat Glad Varga, organizatorul evenimentului.

În ultima zi de festival participanții sunt așteptați de la ora 14:00 când va avea loc primul atelier gratuit de dezvoltare emoțională din cadrul unui festival. Dj Shiver va fi prezent pentru că el face parte din Asociația OWPN Academy, mișcare care se bazează pe protejarea stării emoționale, mentale și fizice. În cadrul workshop-ului va veni și Alexandra Dușa, un mentor desăvârșit, care va aborda mai multe subiecte importante pentru generația actuală, cum ar fi: înțelegerea grijilor, valori personale, stima de sine, capcanele gândirii și multe altele.

La scena principală vor urca începând cu orele 19:00 artiști precum: ZEZE, YNY Sebi, Gojira&Planet H, Cargo, Vali Bărbulescu și Dirty Nano. Pentru cei care doresc să guste din atmosfera de festival, abonamentele și biletele de o zi încă se pot cumpăra online sau de la intrare la prețul de 75 lei.

10.000 de oameni, în prima zi, la Arad Open Air Festival 2022

Prima ediție Arad Open Air Festival de după pandemie a debutat în mare forță, iar fanii au venit în număr mare pentru a se distra și a simți libertatea, după doi ani de izolare și restricții.

Muzica a răsunat pe aeroportul din Arad cu artiști de renume, precum: B.U.G. Mafia, Șatra B.E.N.Z, Mihai V, Chris Hype, Andrei Niculaie, Pascal Junior și mult așteptatul Tujamo. Arădenii au avut parte de o experiență de neuitat, locația s-a umplut încă de la orele după-amiezii, iar o mulțime de oameni au dansat împreună.

„De la an la an, Arad Open Air Festival crește. Publicul numeros de aseară ne-a demonstrat, încă o dată, că Aradul are nevoie de un festival de mare anvergură. Aproximativ 10.000 de oameni au venit încă din prima zi să se bucure de muzică si atmosfera unică. Urmează încă două zile de distracție și suntem pregătiți să primim petrecăreții cu brațele deschise”, a declarat Glad Varga, organizatorul festivalului.

Publicul a fost în delir atunci când pe scenă au urcat cei de la B.U.G. Mafia, care au făcut un show incendiar. Muzica live a ajuns la inimile arădenilor și nu numai. Jocurile de lumini, atmosfera de festival, food truck-urile și băuturile răcoritoare au dat energie celor pregătiți de petrecere.

Scena ABC a fost plină de petrecăreții care iubesc ritmurile muzicii electronice. Cezar, Sit, Ion Ludwig și Paul K au mixat până la răsărit oferindu-le celor prezenți un teaser pentru zilele următoare care se anunță a fi și mai uimitoare ca prima seară.

Intrarea în festival se face în fiecare zi începând cu ora 18:00, iar organizatorii încurajează petrecăreții să vină cât mai devreme pentru a evita aglomerația și pentru a avea mai mult timp pentru a petrece clipe de neuitat împreună cu artiștii lor preferați.

Duminică au cântat alți artiști cunoscuți, dintre care la Main Stage: Smiley, Spike, Kattia, Paul Damixie, Dj Shiver, Mike Kross. La scena ABC vor fi prezenți: Rhadoo, Petre Inspirescu, Raresh și Mihigh.

