Primarul Călin Dobra a salvat colaborarea cu OMV, oprind interesele unor persoane oneroase

Consiliul Local Lugoj a aprobat un proiect de hotărâre, inițiat de primarul Călin Dobra, privind constituirea unui drept de superficie, cu titlu oneros, asupra unui teren în suprafață de 1990 de metri pătrați, situat pe strada Timișorii din municipiu, pe care funcționează o stație de distribuție produse petroliere, aparținând OMV Petrom Marketing SRL. Astfel, OMV va putea folosi și după data de 3 decembrie 2024 (când încetează contractul actual) terenul pentru exploatarea stației de distribuție produse petroliere. Noul contract de superficie se va încheia pe o perioadă de 25 de ani.

„Astăzi, am oprit interesele unor persoane care doreau să scoată benzinăriile din oraș, cu intenția de a le muta pe terenuri private, în alte locații. Consider că, ambele benzinării, cea de pe strada Timișorii și cea de pe Caransebeșului (fosta stație MOL – n.r.), sunt vitale pentru comunitatea noastră. Ele oferă acces facil la combustibil, fără ca oamenii să fie nevoiți să se deplaseze în afara orașului. Mă bucur că și Consiliul Local a înțeles acest lucru și am ajuns la un acord. Vom semna un contract de superficie pe 25 de ani, cu o sumă minimă de 4500 de euro pe lună, care va fi ajustată la fiecare 5 ani. De asemenea, se vor aloca 10.000 de euro pentru susținerea sportului lugojean, un domeniu important pentru comunitatea noastră”, a transmis primarul municipiului Lugoj, Călin Dobra.

