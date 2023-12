Primarul de Otelec și un consilier județean trec de la PRO România la PNL Timiș

O nouă ”achiziție” de primar de la alt partid anunțată oficial de PNL Timiș pentru viitoarea listă de alegeri locale din județ, edilul-șef de la Otelec, Silvia Fechete, a fost anunțată oficial. Alături de ea se află și Cornelia Micicoi, consilier județean din partea aceluiași partid, președintele organizației de femei la nivel județean.

Vrem să oferim alegătorilor cea mai bună ofertă electorală, anunță Alin Nica, președintele PNL Timiș, pentru a justifica acceptarea noilor oameni politici. Venirea celor două femei politice a fost însoțită și de alți câțiva membri.

Decizia de a trece la liberali a luat-o după o analiză a situației din partid, fiind luată împreună cu alți colegi, spune Fechete

”Cred că toată lumea se întreabă de ce PNL, de ce această direcție. Este cât se poate de clar că proiectul PRO România e pe sfârșite. Iar după o discuție și în urma unor analize făcute cu colegii pe care astăzi îi vedeți în spatele meu, pentru că nu am venit cu mâna goală, e clar că trebuia să alegem o direcție și ne-am hotărât că cea mai bună direcție. Astăzi este filiala PNL PNL Timiș. Asta pentru că cu toții cunoaștem munca domnului președinte Ali Nica despre, care știm că în patru mandate de primar a făcut o treabă excelentă, știind că venind, poate și întărind această echipă, sprijinind această echipă, putem avea rezultate extraordinare. În continuare am venit și vedeți în spatele meu colegi alături de care a muncit în PRO România, un proiect drag sufletului nostru. In păcate, nu a avut forța să crească și era cât se poate de evident că cetățenii pe care ei îi reprezintă astăzi din comuna Otelec au nevoie de susținere și o reprezentare a unui partid puternic”, a anunțat Silvia Fechete.

Porțile PNL Timiș sunt deschise pentru cei care vor să facă performanță în administrație.

”Această întărire a Partidului Național Liberal în Timiș vine ca parte a strategiei noastre de a veni cu cele mai bune candidaturi și cele mai bune oferte electorale pentru cetățeni, pentru a întări comunitățile locale și pentru a arăta că Partidul Național Liberal este locul în care performanța administrativă și viziunea politică sunt criterii pe care noi punem mare preț. Și atunci evident că porțile Partidului Național Liberal sunt deschise către toți cei care doresc să facă performanță în administrație și să urmeze în mod onest o carieră politică, fiind în interesul cetățeanului. Sigur, Partidul Național Liberal va avea anul viitor de dus o luptă destul de acerbă pentru câștigarea încrederii cetățenilor cu celelalte forțe politice, la cele cinci tururi de alegeri la care vor fi cetățenii chemați să își exprime voința. Dar eu sunt convins că alături de colegii mei și alături de cei pe care îi vom prezenta și la conferințele de presă viitoare vom avea forța să fim din nou partidul numărul unu în județul Timiș, partidul care se ocupă de rezolvarea problemelor cetățenilor, cu competență și profesionalism, fără circ, fără scandal, fără alte combinații sau alte înțelegeri pe sub masă, cum am văzut că este cazul la competitorii noștri politici”, a anunțat Alin Nica, iderul PNL Timiș, explicând și motivul pentru care reprezentanți din alte partide ar veni alături de liberali.

”Acum 5 ani am pornit într-un proiect nou, un proiect din care făceau parte la nivel național oameni tineri, oameni cu experiență și cu expertiză și alături de care noi am sperat că putem să facem sau să pornim pe un drum nou. Noi ne-am alăturat cu toată sinceritatea, poate ușor naivi, dar cu siguranță plin de speranță și idealuri. Am crezut că Buturuga Mică poate să răstoarne carul mare. Am muncit, ne-am luptat pentru ideal, idealurile, pentru speranțele și pentru dorințele noastre. Am construit, nu am făcut nici o abatere de la niciun efort pentru ca visul acesta să ni-l ducem la îndeplinire și să ni-l punem în practică împreună. În această echipă am câștigat alegeri și evident refer la Otelec, unde absolut nimeni nu ne dădea nicio șansă. Împreună am luptat pentru a ne câștiga locul pe listele de consilieri județeni locali și am reușit să facem un scor e care de asemenea imeni nu și l-a închipuit. Nu am reușit să răsturnăm carul mare, dar am reușit un lucru foarte important, am reușit să construim echipă, am reușit să rămânem prieteni, am reușit să consolidăm și de asta suntem astăzi împreună”, a explicat Micicoi trecerea la PNL.

Președinte al organizației de femei, ea spune că vor urma și alți colegi din partid care vor trece la PNL. Micicoi spune că își dă demisia din toate funcțiile politice, dar nu și din potul de consilier județean, deși legislația spune că mandatul se pierde la retragerea din partid. A numit această legislație ca fiind una … ipocirtă.

”Astăzi, aici, îmi dau demisia mea, îmi anunț demisia din toate funcțiile politice din partidul PRO România, și anume președinta Organizației Județene de Femei, prim-vicepreședinte al colegilor Colegiului Aleșilor Locali, coordonator al departamentului de strategii, politici publice și direcții economice ale partidului. Și dacă am uitat vreuna și din aia o să-mi dau demisia. În schimb, n-am să renunț la calitatea de consilier județean. Este o funcție administrativă pe care mi-am asumat-o, pentru care am muncit și pentru care cetățenii acestui județ m-au învestit. Mi-am câștigat locul pe listă prin muncă. Am fost, e adevărat, votată pe o listă PRO România, dar au fost foarte mulți oameni care au votat PRO România la Consiliul Județean și datorită mie, drept pentru care încrederea acestor alegători eu n-am să o înșel. Întotdeauna mi-am respectat promisiunile, n-o să încep acum să nu fac de asemenea, pe cale de consecință, începând cu luni mă voi alătura grupului politic PNL din Consiliul Județean”, a mai spus Cornelia Micicoi.

