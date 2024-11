Primarul din Buziaș îndeamnă cetățenii să susțină echipa de parlamentari locali ai PSD

În plină perioadă electorală, cetățenii se confruntă cu întrebarea esențială: „Eu cu cine votez?” În acest context, primarul liberal al orașului Buziaș, Sorin Munteanu, a lansat un apel pentru un vot responsabil, subliniind importanța susținerii unei echipe capabile să aducă investiții și progres în județul Timiș.

„Ca primar, am responsabilitatea să pun în practică proiectele investiționale pe care mi le-am propus pentru comunitate. Pentru aceasta, consider că votul corect în județul nostru merge către Sorin Grindeanu și echipa sa de parlamentari ai PSD. În aceeași măsură, am susținut candidatura lui Alfred Simonis la funcția de președinte al Consiliului Județean Timiș și îl sprijinim în continuare”, a declarat edilul.

Primarul Munteanu și-a argumentat poziția astfel:

Realizări în beneficiul comunității: Echipa a demonstrat angajamentul și capacitatea de a aduce proiecte importante pentru județul Timiș.

Aparență locală: Fiind bănățeni cu rădăcini solide în regiune, aceștia au motivația să facă diferența chiar la ei acasă.

„Haideți să-i sprijinim și să le acordăm votul corect!”, a fost îndemnul lui Sorin Munteanu către cetățenii din Buziaș.

