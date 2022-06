Primarul din Tomești a adus la Românești toate autoritățile de decizie pentru deblocarea lucrărilor la biserica de lemn

Primarul comunei Romanesti, Costel Medelean a reusit sa aduca in localitate toti factorii de decizie implicati in restaurarea bisericii din lemn construita in secolul al XVIII-lea.

Medelean a solicitat ajutor dupa ce lucrarile din fonduri europene s-au blocat. Biserica de lemn, una dintre cele mai vechi din vestul tarii, a obtinut o finantare pentru reabilitare in valoare de 800.000 de euro. Monumentul care este incadrat in clasa A ar trebui reabilitat pana la 31 decembrie 2023, iar primarul comunei Tomesti a chemat la fata locului toate autoritatile pentru a gasi solutii ca lucrarile sa continue. Medelean a cerut ajutor dupa ce pentru un simplu aviz a trebuit sa astepte un an.

La biserica de la Romanesti au fost prezenti reprezentanti ai ADR Vest, dar si un inspector care supervizeaza lucrarile de patrimoniu. Avand in vedere ca pentru reabilitarea unor monumente importante sunt impuse o serie de conditii, autoritatile urmeaza sa stabileasca urmatorii pasi pentru ca lucrarile sa poata avansa. Primarul Costel Medelean crede ca in urma vizitei facute la Romanesti autoritatile s-au pus de acord si lucrarea va fi gata inainte de termen, scrie Lugoj info.ro.

