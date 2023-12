Primarul Dominic Fritz a încălcat legea, chiar de Ziua Națională

Campania electorală de Ziua Națională. De 1 Decembrie, primarul municipiului Timişoara, Dominic Fritz, care este cetăţean german, a cântat la un pian aflat în Piaţa Libertăţii din Timişoara, Imnul Naţional, Deşteaptă-te, române.

Pe lângă ineditul situației, primarul a încălcat ”Regulamentul de desfășurare a activităților cultural-stradale pentru muzicieni, actori, dansatori, artiști din sfera artelor vizuale și nu numai”, pe care chiar el la promovat.

Conform regulamentului, artiștii stradali car vor să încânte timișorenii vor fi nevoiți să obțină avize de funcționare, pentru care trebuie să prezinte un program evaluat de o comisie a Casei de Cultură.

La începutul lunii octombrie, Casa de Cultură a încheiat audițiile pentru autorizarea artiștilor stradali. S-au înscris 33 de oameni în total, cei mai mulți pentru zona centrală, iar 31 au trecut examinarea. Autorizarea este valabilă un an.

Și, cum Dominic Fritz nu a s-a prezentat la audiții, și nu are legitimație de artist strada, Poliția Locală ar fi trebuit să ia măsuri și să-i întrerupă recitalul. Așa cum a făcut în luna octombrie, atunci când celebrul și premiatul caricaturist Radu Clețiu a fost alungat de apărătorii legii din Piața Victoriei.

”Trecuse de ora 12, ne simțeam ca și incluși și participanți în amplul program cultural Timișoara 2023. Capitală Culturală Europeană. A trecut patrula poliției locale, dar s-a și oprit…, am întrebat-o pe doamna agentă dacă dorește o caricatură. Nu, dorea autorizația, i-am spus că eu de abia am venit din Franța… de aia m-a luat valul normalității…! Am întrebat organele dacă e voie să fac portretul unui prieten cu care m-am întâlnit întâmplător pe Corso…, nici măcar folosind mobilierul stradal, și au rămas impasibili, nici dacă vreau să schițez catedrala din acel loc susținea patrula că nu se poate fără autorizație”, spune atunci caricaturistul.

