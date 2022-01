Primarul Dominic Fritz a mai pierdut un proces cu funcționarii concediați abuziv. Un consilier superior din cadrul Biroului Managementul Calității revine la serviciu

Curtea de Apel Timisoara a decis ca functionarul public Balajel Adela-Florina, consilier superior in cadrul Biroului Managementul Calitatii din cadrul Primariei Timisoara – care a fost disponibilizat, in vara anului trecut, in urma restrangerii statului de functii -, sa fie reincadrat pe acelasi post.

„Respinge recursul formulat de recurentul-parat Primarul Municipiului Timisoara impotriva incheierii civile nr.900/11.10.2021 pronuntata de Tribunalul Timis in dosar nr. 4286/30/2021, in contradictoriu cu intimata-reclamanta Balajel Adela Florina. Fara cheltuieli de judecata in recurs. Definitiva”, se mentioneaza in Hotararea 21/2022 pronuntata de Curtea de Apel la termenul din 13.01.2022.

In conditiile in care, in Primaria Timisoara, functioneaza atat organigrama veche, repusa in drepturi de instanta, la cererea sindicatului, cat si organigrama primarului Dominic Fritz, este foarte posibil ca, la un control al Curtii de Conturi, edilul german al Timisoarei sa fie obligat sa suporte din propriul buzunar prejudiciul creat bugetului local prin plata salariilor catre functionarii numiti in functii ca efect al noii organigrame, scrie impactpress.ro.

