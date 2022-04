Primarul Dominic Fritz a scăpat de dosarul în care a fost cercetat penal pentru incitare la ură împotriva persoanelor nevaccinate

Procuroarea Coralia Lapadat, de la Parchetul de pe langa Judecatoria Timisoara, a dispus clasarea cauzei care face obiectul dosarului nr. 8477/P/2021, in care primarul Samuel Dominic Fritz a fost cercetat pentru incitare la ura sau discriminare impotriva persoanelor nevaccinate, infractiune pedepsita cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.

Cercetarile au fost demarata in urma plangerii penale formulate de avocatul Alexandru Musatoiu, din Baroul Timis, care a sesizat faptul ca mesajul public postat de Dominic Fritz pe contul sau de Facebook, in data de 22.09.2021, in jurul orelor 20, intruneste elementele constitutive ale infractiunii de incitare la ura sau discriminare. De altfel, cu ocazia audierii sale de catre agentul sef principal Stroe Marius Valentin, de la Serviciul de Investigatii Criminale din cadrul IPJ Timis, reclamantul a declarat ca s-a simtit afectat de mesajul edilului sef al Timisoarei.

„Partea vatamata Musatoiu Alexandru Ioan, cu ocazia audierii, a declarat ca postarea numitului Samuel Dominic Fritz intruneste elementele constitutive ale infractiunii prevazute si pedepsite de art. 369 CP prin promovarea ideii unui cadru ostil, degradant, ofensiv, pe care primarul il sugereaza prin marginalizarea cetatenilor nevaccinati, fata de cetatenii vaccinati, prin restrangerea drepturilor si libertatilor cetatenilor nevaccinati, desi, deja, este de notorietate publica faptul ca si persoanele vaccinate transmit virusul la fel ca cei navaccinati si pot face forme grave ale bolii Covid-19, este de o gravitate deosebita intr-un stat de drept in care ne regasim”, a mentionat politistul in referatul in care propune clasarea cauzei in temeiul art. 16, al. 1, lit. a) din Codul de procedura penala, respectiv „fapta nu exista”.

“Infractiunea de incitare la ura sau discriminare trebuie deosebita de instigarea publica, prev. de art. 368 CP, intrucat, in cazul instigarii publice, activitatea de instigare se refera la fapte care constituie infractiuni, iar in cazul incitarii la ura sau discriminare, fapta de a uri sau discrimina o persoana nu constituie prin ea insasi o infractiune”, explica politistul.

In ciuda acestui expozeu, procuroarea Coralia Lapadat considera ca, totusi, ca fapta exista, dar nu a fost savarsita cu vinovatia prevazuta de lege.

“Prin intermediul postarii, nu s-a exprimat dispretul sau ura si nici nu a fost incitat publicul la discriminare fata de persoanele nevaccinate, ci, avand in vedere contextul actual al pandemiei, s-a solicitat ca persoanele care s-au vaccinat impotriva virusului SARS COV sa poata circula fara restrictii, neexistand elemente care sa dovedeasca existenta unor scopuri discriminatorii.

Afirmatiile mentionate de catre reclamant nu pot fi asimilare unor apeluri la ura, la violenta sau la intoleranta impotriva persoanelor care nu sunt vaccinate impotriva virusului SAR-COV2”, mentioneaza procuroarea in ordonanta prin care a dispus, in temeiul art. 16, al. 1, lit. b) din Codul de procedura penala, clasarea cauzei avand ca obiect savarsirea infractiunii de incitare la ura sau discriminare de catre numitul Dominic Samuel Fritz.

Este posibil ca avocatul Alexandru Musatoiu sa fi atacat solutia de clasare cu o plangere la procurorul ierarhic superior.

Sursa: impactpress.ro

Comentarii

comentarii