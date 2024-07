Primarul Fritz, acuzat că nu dorește promovarea unui proiect de hotărâre solicitat de Roxana Iliescu

Consilierul local Roxana Iliescu și primarul Timișoarei, Dominc Fritz, s-au contract minute bune, în ședința de plen a CLT de luni. Motivul: situația canotorilor timișoreni și realizarea unui sediu pentru aceștia. Disputa a pornit în momentul supunerii la vot a unui proiect prin care la dispoziția sportivilor de la CSM Timișoara se puneau trei containere modulare. Roxana Iliescu a spus că acestea nu au nici sursă de electricitate și nici apă, nefiind utile ca și vestiare. De asemenea, a cerut lămuriri despre un teren de 15.000 de metri pătrați pe care Fritz ar fi spus că îl va oferi sportivilor, lucru negat de acesta. Dar, punctul maxim al disputei a apărut când Iliescu a întrebat despre un proiect depus de ea, pentru a se aloca pentru canotaj un teren pe strada Timoc.

Soluția cu baza provizorie, cu containere, din Parcul Rozelor, este cel mai bun, a spus Fritz.

”Terenul respectiv (n.r. Parcul Rozelor), la fel ca și canotajul sunt la CSM, care, deși numele pare să sugereze, nu e în subordinea primăriei, în momentul în care clubul va veni cu un proiect, noi vom face acest lucru. Din discuția cu Elisabeta Lipă, va urma și o cerere internă, mingea este la acest club. Secția de canotaj nu e la primărie, noi ajutăm cum putem, noi nu pute să jucăm meciul lor.”, a răspuns primarul Dominic Fritz.

Roxana Iliescu nu a fost deloc mulțumită de răspunsurile primite și a insista că propunerea ei de hotărâre, cu terenul de pe Timoc, să meargă înainte, indiferent de situație.

”Acest teren (n.r. din Parcul Rozelor) este în proprietatea statului român a fost dat CSM cu mulți ani în urmă. Pe această parcelă sunt deja amenajate terenuri pentru alte sporturi, nu ar fi loc pentru un club nautic acolo. Am plecat de la afirmația că oferim 15.000 de metri, mă gândeam că e un alt teren. Dar dacă vorbim de același, care e deja dat la CSM, acolo nu putem vorbi de investiții ale municipiului, nu e în patrimoniul primăriei. Înainte să depun proiectul, am avut o discuție cu directorul și cu antrenorul. Informațiile prezentate de dumneavoastră sunt total în opoziție, voi avea o nouă discuție cu ei, și voi ruga să transmită o adresă în scris, de a da în folosință gratuită acel teren. Eu vreau să subliniez că dincolo de concordanță, eu cred că le-ar fi de folos, oportunitatea e decisă de Consiliul Local Timișoara. Procedați în aceiași manieră nelegală. Puteați ca atunci când venea proiectul pe masa consilierilor, să voteze că nu e oportun. Acesta e mecanismul legal, când promovăm un proiect. Cu avize negative, oricum, trebuie să vină pe masa consilierilor și ei să decidă dacă e oportun sau nu. Eu vă rog să ținem cont de prevederile legale, să vă asigurați că proiectul va urma calea legală și noi vom decide”, a răspuns Roxana Iliescu.

Primarul Dominic Fritz a răspuns că, de fapt, a dorit ca reprezentanta Pro România să nu se facă de rușine, promovând un proiect care nu e dorit ce cei care ar urma să fie beneficiari.

”Am făcut greșeala să cred că nu doriți să vă faceți de râs cu supunerea la vot a proiectului de hotărâre, unde ceilalți spun că nici nu îl vor, da nu am nicio problemă să îl facem și să avem din nou această dezbatere. Nu dezinformați, ați spus că ofer o bază de 1,5 hectare, nu am folosit niciun cuvânt. Lipă a spus că, citez, ”au existat mai multe opțiuni pe care le-am analizat cu Dominic Fritz și cea mai bună opțiune este actuala bază CSM, este o bijuterie”. Și eu am spus la fel că acest teren este soluția cea mai bună”. Nu am folosit cuvântul ofer, ceea ce ar fi fost oricum absurd, pentru că nu este terenul nostru, este deja terenul acestui club”, a mai spus Fritz..

Comentarii

comentarii