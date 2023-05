”Primarul Fritz, noul Harry Houdini de Timișoara!” Va face să dispară în anul 2024, an electoral pierderile din rețeaua Colterm

Anunțul primarului Dominic Fritz, conform căruia compania Colterm nu se va mai ocupa cu ”aducerea” agentului tehnic la abonați, ci va face doar producție, este ”tradus” pentru timișoreni de consilierul local Roxana Iliescu.

”Cum marele magician, celebru pentru trucurile de magie a făcut sa dispară un elefant cu tot cu dresorul lui de pe scena Hipodromului din New York, așa va face primarul să dispară în anul 2024, an electoral (!!!) pierderile din rețeaua municipiului!

Are dreptate, Primăria Timisoara nu este Houdini, dar el este cel puțin, mare aspirant…!

Manevra luării serviciului de distributie și furnizare a agentului termic de la Colterm și mutării pe firma “nu știu ce nume i-am dat”, NU ESTE FĂCUTĂ ÎN BENEFICIUL TIMIȘORENILOR, ci in beneficiul lui personal și al partidului USR in perspectiva alegerilor locale ce vor avea loc anul viitor.

Miza este ascunderea sub preș și neplata pierderilor! Și când spun pierderi, mă refer atât la cele aproximativ 80 mil. lei care au mai rămas de achitat la Colterm pe care Fritz nu vrea sa-i mai achite ( 80 mil. lei din totalul de pierderi calculate pe 2022), cât și la pierderile care se vor înregistra în acest an.

Cu alte cuvinte, primarul nu are niciun chef ca anul viitor, an electoral, să mai treacă prin ce a trecut anul acesta când săracul a fost somat încontinuu să achite obligația de plată a municipiului către Colterm atât de reprezentanții Colterm, cât și de consilierii locali.

Nu mai are niciun chef să aloce din bugetul local sume semnificative pentru plata pierderilor din rețea, când poate de fapt sa “construiască” un Buget cu care sa zăpăcească lumea de cap cu câte investiții si proiecte o sa planifice el si cat de important este ca timișorenii sa-i dea un nou mandat.

In plus, visează sa vina in fata timișorenilor si sa spună in sfârșit ca a redus pierderile si a salvat termia in Timisoara.

Cine va cunoaște cât vor fi pierderile? Nici măcar primarul, pentru ca sunt convinsă ca nu se vor calcula înainte de alegeri, ci intr-un caz fericit după…”, spune Roxana Iliescu

Conform legii, noua societate va fi obligată in baza unui Bilanț energetic întocmit la fel pana acum de către un specialist independent, sa calculeze pierderile pentru a le recupera de la municipiu.

”În realitate, pierderile astea nu au cum sa dispară in zare și se vor vedea cel mai ușor făcând diferența intre ce cantitate de energie termică vor cumpara la poarta fabricii Colterm și cantitatea furnizata efectiv timișorenilor.

Numai ca legea nu prevede când trebuie realizată aceasta documentație in cursul anului.

Pana in acest an si Colterm începea demersurile privitoare la pierderile din anul precedent prin iunie/iulie , întreaga documentație ajungând a fi avizata ANRE prin august, septembrie.

Anul acesta, Colterm a realizat demersurile mult mai repede, in primele luni ale anului, tocmai pentru a-si recupera banii de la municipiu in vederea cumpărării Certificatelor de CO2.

Prin urmare, noua societate, controlată total de “salvatori” nu va mișcă in front cu vreun calcul sau vreo pretenție înainte de alegeri! După, Dumnezeu cu mila…!”, spune consilierul local.

Roxana Iliescu mai spune că înainte de intrarea Colterm in insolventa, și această societate ”a fost controlată total de salvatori, au împărțit funcții, au pus directori, au făcut ce au vrut, un dezastru!” Rezultatul, nu au achitat pierderile tehnologice, nu au fost cumpărate Certificate de CO2, societatea s-a trezit cu amenzi colosale, au băgat-o în insolvență!

Dezastrul acesta este reflectat in toate Rapoartele ANAF, Curtea de Conturi, Administratorul Judiciar.

”Odată intrată societatea in insolventa, ce sa vezi, nu au mai putut face ce le-a traznit capul si au fost nevoiți sa-si achite din obligațiile de plata către societate.

Au găsit soluția acum, o noua societate, controlată in totalitate de ei, in interesul lor și niciun caz al timișorenilor.

Bine, eu cred sincer ca acești “salvatori” și dacă ar vrea sa facă ceva in interesul timișorenilor, nu ar putea, pentru ca sunt prea slabi… slab dotați la mansardă, că altfel s-au cam îngrășat de când sunt la putere”, spune Roxana Iliescu.

