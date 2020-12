Primarul Fritz, un nou test negativ. Viceprimarul Ruben Lațcău are dureri musculare și e la odihnă

Pentru siguranță, Domnic Fritz a efectuat un al doilea test Covid 19, consecutiv, pentru a vedea dacă e și el bolnav cu acest virus. Deocamdată e bine, testul e tot negativ, în timp ce viceprimarul Ruben Lațcău are dureri musculare și se odihnește.

Dominic Fritz conduce în continuare instituția din izolare la domiciliu.

”După două zile de muncă la domiciliu, am făcut încă un test azi și a ieșit tot negativ. Le-am făcut din precauție: nu am fost contact direct pentru că am purtat masca. O să încerc și în următoarele săptămâni să țin cât de multe întâlniri online și să încurajez colegii să lucreze în schimburi și de acasă. Colegii mei evoluează bine. Ruben îmi spune că are doar dureri de mușchi, se odihnește, dar speră că de săptămâna viitoare va putea să lucreze de acasă. Am trecut din nou pe lângă virus, iar ceea ce mă ține în siguranță este portul măștii. V-o recomand.”, a spus, vineri seara, Dominic Fritz, primarul Timișoarei.

