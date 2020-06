Primarul liberal al unei comune de lângă Timișoara, în legătură cu proiecte de exproprieri: „Nu negociez cu teroriștii”. Despre care cetățeni vorbea acesta și ce spun consilierii din opoziție?

În ședința din 3 iunie a Consiliului Local Ghiroda, primarul comunei, Ionuț Stănușoiu, a făcut o afirmație care a stârnit reacții negative puternice din partea consilierilor din opoziție. „Nu negociez cu teroriștii” a spus primarul, în timpul dezbaterii pe tema unui proiect de expropriere a mai multor suprafețe care ar ocupa domeniul public și nu permit începerea lucrărilor de modernizare a străzilor.

În cadrul acestei ședințe, pe ordinea de zi au apărut trei proiecte care presupuneau exproprieri: două în Ghiroda și unul în Giarmata Vii. Discuțiile în contradictoriu au pornit încă de la primul dintre acestea, respins în cele din urmă, primind doar trei voturi „pentru”, cinci „împotrivă” și cinci abțineri. Celelalte două au fost retrase de primar, toate trei urmând să revină pe ordinea de zi a următoarei ședințe.

De unde pornește problema? În evidențele de cadastru, proprietatea mai multor cetățeni se întinde și pe trotuare, și chiar pe carosabil, în timp ce pe documentele de urbanism acestea apar cu folosința „drum/spațiu verde”. Pentru a putea pune în aplicare proiectele de modernizare a străzilor – unele doar „pe hârtie” la acest moment –, Primăria Ghiroda are nevoie de rezolvarea acestei situații, actuala administrație considerând exproprierea cea mai viabilă soluție.

De-a lungul acestei dezbateri, Ionuț Stănușoiu a explicat: „În 90% din cazuri, vorbim de drumuri, piste de biciclete sau rețele de apă/canal. Vizavi de procedura de expropriere, vor mai fi astfel de proceduri care sunt astăzi în lucru, dar este singurul mod în care se pot debloca lucrurile. Până în 2016, cei din administrație aveau următorul mod de a rezolva lucrurile: «Ok, să vină oamenii, privații, să facă PUZ-urile». Adică stăteau un an – doi, trei –, își făceau PUZ-urile, cedau străzile de bună voie și am ajuns în următoarea situație, cum suntem astăzi. Avem patru metri de teren – domeniu public sau privat – al UAT-ului, lângă el avem șapte parcele cedate, între acestea, două care nu au făcut PUZ-uri pentru că nu au făcut nimic cu ele – nu ai voie să intri pe ele –, iar toți cei care au PUZ-uri acolo așteaptă asfaltul. Pe patru metri, nici nu poți să pui asfaltul – el are cinci sau șase metri pentru un drum cu două benzi –, să nu mai vorbim de trotuare sau alte investiții”.

Pe de altă parte, consilierii din opoziție au acuzat faptul că exproprierea nu ar fi cea mai bună soluție. „Expropriere? Doar comuniștii au mai luat terenul oamenilor!”, „Luăm teren din curtea oamenilor pentru a construi un drum pe el?”, „Ce să le spun vecinilor? Ia un leu și ceva, când terenul valorează de 10 ori mai mult?” sau „Nu ai cum! De la 1,60 lei, cât dă evaluatorul, față de 3,60 euro, cât s-a dat pe Centura de Sud, diferența e prea mare” au fost unele dintre replicile acestora. Cu toate că a fost luată și o pauză de cinci minute, în care primarul le-a explicat contestatarilor, pe baza planșelor, care este situația, aceștia nu au fost convinși. Totul a culminat cu replica amintită, după ce consilierii au cerut ca oamenii afectați să fie, toți, consultați și să-și dea acordul.

„Dacă e vorba de proprietari expropriați, discuția nu își va avea rostul. O să spună: «Eu vreau 50», «Eu vreau 100», «Eu vreau 1.000», «Eu vreau altă parcelă construibilă». (…) Nu ai cum să negociezi după cum vrea X, Y sau Z. Raportul de evaluare este diferit pe fiecare parcelă în parte. Una are o valoare de piață, stabilită de evaluator, a doua are altă valoare de piață, stabilită de evaluator, în funcție de (folosința înscrisă în – n.r.) C.F. (…) Cu cetățenii nu se discută. Nu negociez cu teroriștii… pe subiectul ăsta (…) Era o expresie. Pe respective străzi sunt tot felul de samsari care au profitat. Sunt 2.000 de metri pătrați care, probabil, cândva fost cumpărați cu interesul de intra în anumite discuții cu Primăria”, a spus primarul.

Totuși, atât înaintea, cât și în urma ședinței, consilierii din opoziție nu s-au lăsat convinși, nici de documentație care a însoțit proiectul, nici, respectiv, de explicațiile primarului. De exemplu, înaintea ședinței, Partidul Verde Ghiroda și Giarmata Vii, care are trei consilieri locali, a scris, într-o postare pe Facebook:

„Sute de CURȚI și GRĂDINI din Ghiroda și Giarmata Vii, vor fi luate (expropriate) de Primăria Comunei Ghiroda!(…) Este vorba de exproprierea a SUTE de proprietari din Ghiroda și Giarmata Vii. Se dorește preluarea unor suprafețe din curțile și/sau grădinile unor oameni.

Sumele estimate cu care Primăria Ghiroda dorește să despăgubească proprietarii sunt ridicol de mici: 37 RON pentru terenurile intravilane și 1,6 RON pentru terenurile extravilane (pe metru pătrat – n.r.). În cazul proprietarilor care vor fi nevoiți să-și mute gardurile sau porțile, sumele propuse de Primăria Comunei Ghiroda nu acoperă eventualele costuri.

Din discuțiile pe care noi le-am avut cu câțiva dintre proprietarii afectați, am constatat că reprezentanții Primăriei Ghiroda NU au avut curajul să discute cu ei. Nici măcar să-i informeze asupra intenției de expropriere. Cerem Primarului Ionuț Stănușoiu să inițieze dezbatere publică pe acest subiect, prin care să invite cetățenii afectați de aceste exproprieri la discuții. (…)

Autoritățile se bazează tocmai pe faptul că mulți proprietari nu își cunosc drepturile sau nu își permit cheltuielile de acționare în instanță pentru stabilirea «justei despăgubiri»”.

Ulterior ședinței, reprezentanții partidului au revenit cu o nouă postare, în care scriu: „Ionuț Stănușoiu, Primar (PNL): «Cu cetățenii nu se discută, NU NEGOCIEZ CU TERORIȘTII»! La presiunea Consiliului Local proiectele privind exproprierile au fost retrase temporar de pe ordinea de zi a Consiliului Local! Cerem Primarului Ionuț Stănușoiu (PNL) să inițieze dezbatere publică pe acest subiect, prin care să invite cetățenii afectați de aceste exproprieri la discuții”.

Contactat de Ziua de Vest, primarul Ionuț Stănușoiu a explicat: „Într-adevăr, am spus «Nu negociez cu teroriștii», dar mă refeream la acei proprietari, samsari, care cer, în schimb pentru suprafețele deținute, să zicem, șapte sau opt terenuri, de valoare mult mai mare. Există, de exemplu, cazuri – am la Giarmata Vii –, în care toată strada este «privată», iar proprietarul face astfel de cereri aberante. (…)

În cazul în care proprietarii au de gând să construiască pe terenul lor, oricum, când realizează PUZ-ul, ar trebui să rezolve situația. Eu, pe de altă parte, nu pot să aștept după fiecare proprietar să facă PUZ, dacă vreau să modernizez strada. Aceștia primesc pentru acea suprafață cât menționează legea, fiind vorba de drumuri, 10% din valoarea de piață stabilită de evaluator. Dacă își fac PUZ, pentru a putea începe construcțiile, ar trebui să cedeze parcela.

Mai există cazuri când au fost vândute terenurile, dar când cumpărătorii au dorit să se lege la utilități, foștii proprietari le-au cerut și câteva mii de euro, pentru că au păstrat parcela din fața casei. (…) Adevărat, alții, mulți, au mai și donat direct”.

Primarul a mai spus că, inclusiv imediat după ședința de miercuri, a mers pe străzile cu pricina, pentru a vorbi cu unii dintre cei afectați, care au priceput cum stă situația. În plus, acesta promite că la următoare ședință, care se va desfășura, cel mai probabil, săptămâna viitoare, îi va invita pe cetățenii de pe aceste străzi să vină la ședință. „Eu am patru consilieri (n.r., PNL) în CL, deci nu pot să îmi trec singur proiectele. În această perioadă (de dinaintea alegerilor locale – n.r.), consilierii din opoziție își fac campanie prin astfel de gesturi. Voi invita cetățenii de pe aceste străzi să vină să vadă cum votează fiecare consilier, să vadă care nu sunt de acord cu modernizarea străzilor”, ne-a declarat Stănușoiu.

Cei de la Partidul Verde Ghiroda și Giarmata Vii, sunt mulțumiți de faptul că cetățenii vor fi aduși la următoarea ședință. Totuși, contactați de Ziua de Vest, din partea partidului, Laurențiu Drăgănescu ne-a declarat:

„Asta am cerut de la bun început (consultații cu cetățenii – n.r.). Din câte am văzut, procedura de expropriere s-ar desfășura legal, nu contestăm acest aspect. Eu nu sunt consilier, dar pot spune că vorbesc în numele celor trei consilieri locali ai partidului. Nu trebuia făcut totul la grămadă. Există cazuri – a prezentat și doamna consilier Carmen Franca în ședință cazul unchiului ei – în care se pare că oamenilor le-ar fi dărâmat gardul, dar ar primi mai puțini bani în urma exproprierii decât ar costa să și-l reconstruiască. Ar primi 1.000 de lei și l-ar costa în jur de 1.400 să îl reconstruiască.

Știu că cetățenii pot contesta în instanță valoarea sumei primite, însă nu toți, după cum știm, ar avea bani să meargă la tribunal. Aceasta este problema cu primarul, pentru care consilierii nu mai au încredere în el: se întinde prea mult și prea repede cu proiectele, fără a vedea cum sunt afectați direct cetățenii”.

În urma vizitei la Primăria Ghiroda, Ionuț Stănușoiu ne-a pus la dispoziție planșele care însoțesc proiectul. Pe acestea apar străzile din zonele afectate – atât cele deja existente, cât și cele pentru care doar au fost începute demersurile pentru realizare –, terenul de pe domeniul public al Primăriei Ghiroda (cu verde) și terenurile private înscrise în C.F.-uri (cu roșu). În ultima categorie sunt incluse atât cele deținute de cetățeni, cât și cele care țin de domeniul privat al Primăriei Ghiroda. Edilul a explicat că, pe cât posibil, în cazul terenurilor deținute de cetățeni, topografii vor încerca „mutarea” suprafeței afectate de expropriere pe terenurile alăturate, dacă acestea din urmă sunt în proprietatea UAT-ului.

Primul dintre cele trei proiecte de hotărâre a Consiliului Local Ghiroda, numărul 101 din 2020, care a și generat discuții în ședința Consiliului Local, prevede exproprieri pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes local „modernizare străzi în comuna Ghiroda: str, Romaniței, str. Albăstrelelor, str. Ghioceilor, str. Apele Repezi, str. Primăverii, Aleea Castanilor, str. Salciei, str. Trandafirilor- lot 1”. Pentru aceste exproprieri, evaluatorul S.C. TOP SKY VALUATION S.R.L. a estimat valoarea la 56.731 de lei, pentru o suprafață de 2.847 de metri pătrați. Fiecare proprietar ar urma să primească aproximativ 37,2 de lei/mp de teren intravilan și 1,6 lei/mp de teren extravilan. Lista proprietăților afectate se regăsește aici.

Al doilea proiect de expropriere, nr.102, afectează lotul 8 al amplasamentului de pe străzile Bobâlna, Pădurea Verde, Zorilor, Nufărul, Răchitei, Iris, Crizantemelor, Bujorilor, Florilor, Zambilelor, Lalelelor, Crinilor, Lacului și legătura cu Calea Lugojului. Pentru 8.863 de metri pătrați expropriați, primăria ar urma să plătească 198.034 de lei, în urma evaluării făcute de aceeași firmă, cu aproximativ același preț pe suprafață. Lista proprietăților afectate se găsește aici.

Al treilea proiect de expropriere, nr. 103, vizează localitatea Giarmata Vii, mai exact lotul 9, tronsonul 1, 2 și 3, al amplasamentului de pe următoarele străzi: Magnoliei, Narciselor, Brândușei, Lăcrămioarelor, Iorgovanilor, Mușețelului, Toporașilor, Pelicanului, Venus, Viișoara, Viticultorilor, Viorelelor. Conform evaluării făcute tot de S.C. TOP SKY VALUATION S.R.L., pentru 8.692 de metri pătrați expropriați, Primăria ar urma să plătească 94.968 de lei. În acest caz, despăgubirea ar fi de aproximativ 16 lei/ mp de teren intravilan și 1,6 lei/mp de teren extravilan. Lista proprietăților afectate se regăsește aici.

Comentarii

comentarii