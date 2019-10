Primarul Nicolae Robu, despre ISC Timişoara: Se caută nod în papură. E clar că au primit o comandă politică de undeva

Primarul Nicolae Robu a readus în discuţie, în conferinţa de presă de marţi, de la primărie, că instituţiile statului primesc comenzi politice pentru a-i boicota lucrările şi pentru a amenda primăria sau chiar pe primar în persoană. După ce a primit amenzi de la garda de Mediu, de mai multe ori, pentru deponeurile clandestine din oraş, acum a venit rândul Inspectoratului de Stat în Construcţii să fie criticat de edil, pentru că a primit amenzi şi de la această instituţie a statului.

De altfel în mandatul trecut, după întâmplări identice, când a primit în cutia poştală somaţia pentru o amendă de 5.000 de lei pentru “discriminare”, fiindcă le-a spus romilor ţigani, primarul Nicolae Robu spunea că soţia sa, care a găsit somaţia, l-a întrebat dacă chiar îşi mai doreşte să fie primar.

Acum, el a relatat că “Ce se întâmplă acum între instituţii ale statului, respectiv, între Inspectoratul de Stat în Construcţii şi Primăria Timişoara, este pur şi simplu o sfidare. Nu ştiu ce au în cap aceşti oameni. E clar că au primit o comandă politică de undeva, nu ştiu cine a dat-o, nu pot face procese de intenţii, dar de un an sunt, nici nu pot spune câte amenzi date primăriei Timişoara. La fiecare lucrare, la tot ceea ce facem se caută nod în papură. Pe Take Ionescu sunt mulţumiţi timişorenii, dar cei de la Inspectorat vin şi încearcă să demonstreze că sunt probleme şi să dea amenzi. Acum, la Punctele Cardinale şi străzile adiacente, nu am primit atâtea mulţumiri şi felicitări pentru aceste lucrări niciodată – cu excepţia pasajelor -, ele au fost cel mai bine primite. Vede şi ISC că e modern ce s-a făcut acolo. Ei bine, ei au făcut deja acolo proces verbal de constatare. Spun că s-a intrat pe domeniul CJT, la Punctele Cardinale, că ar fi o parcelă care e a lor”, a afirmat primarul Nicolae Robu.

El a explicat că există o hotărâre de guvern care publică lista de străzi şi că drumurile publice intraurbane sunt în administrarea administratorului drumurilor intraurbane, deci a primăriei. “Cum să lăsăm o fâşie fără intervenţie? Au fost asfaltări acolo de când lumea. ISC spune să obţinem acordurile vecinilor pentru intervenţii”, spune edilul, care susţine că acceptă controlul instituţiilor statului, dar nu în mod rău-voitor.

După toate intervenţiile pe care le-a făcut primăria în municipiu şi care, spune Nicolae Robu, sunt foarte apreciate de timişoreni, el se aştepta ca şi instituţiile statului să le aprecieze, dar susţine că pentru administraţia condusă de el, “din nou se aplică principiul nicio faptă bună nu scapă nesancţionată. (…). Din 2013, fiecare lucrare bună e boicotată. La absolut toate s-au dat amenzi peste amenzi. Eu semnez de reprezentare, nu am ce face, hai că le fac plăcerea să le dau salariul de la primărie, că mai am salariul de la universitate”.

Edilul a (cam) identificat trei persoane din urbe care se ocupă cu reclamaţii şi sesizări, o femeie şi doi bărbaţi.

“Nu am primit de la CJT nicio reclamaţie pe această temă, nu ştiu cine se sesizează. Noi ştim că există o persoană de gen feminin şi două de sex masculin care au sute de reclamaţii la activ, nu ştiu dacă sunt şi aici implicaţi. Ei fac parte dintr-o mafie”, a conchis Nicolae Robu.

