Primarul Nicolae Robu le-a cerut consilierilor PNL să voteze împotriva parcărilor promise de el încă din campania de alegeri din 2012

Un amendament de bun simț la bugetul local, referitor la finanțarea unor studii de fezabilitate pentru construirea a cinci parcări de mari dimensiuni în Timişoara, propus de consiliera ALDE Laura Chindriş, a fost respins, marţi, în plenul CLT, la votul asupra bugetului, sub presiunea primarului Robu. Propunerea viza una dintre promisiunile pe care primarul Nicolae Robu le-a lansat în campania electorală din 2012, când a câștigat mandat. Iar consiliera ALDE a ştiut să folosească aceasta la maxim.

„Ați promis în 2012 că veți face cinci parcări mari. Ați cerut să se voteze împotriva a ceea ce ați promis dvs. Am cerut doar să se aloce fonduri pentru studii de fezabilitate pentru parcări în centrul orașului”, a anunţat Laura Chindriş.

Desigur, Nicolae Robu a ripostat, spunând că, de fapt, s-ar arunca banii pe nimic, ar fi nelegal, aceasta şi pentru că terenul nu i-ar permite primăriei realizarea acelor parcări.

„Haideți să fim limpezi. Eu aveam informația că există aceste locații unde s-ar putea face acele parcări. Când am devenit primar, văzând care este realitatea acelor terenuri, din păcate am fost nevoit să tot încerc un schimb de proprietăți ca să ajungem să avem teren în zona Oituz. Nu am reușit, și nu putem să facem acolo parcare. Am avut teren in spate la Bega, l-am pierdut, am ajuns în instanță unde am câștigat la primul termen. Am pierdut la al doilea, dar va judeca la

Înalta Curte recursul nostru și dacă îl vom câștiga, vom face acolo o parcare”, a ripostat primarul Nicolae Robu.

Consiliera ALDE a găsit și suma necesare acestor, respectiv banii pe care Nicolae Robu îi aruncă pe un studiu de pre-fezabilitate (al doilea) pentru metrou. Primarul și-a apărat însă utopia și a cerut consilierilor PNL să voteze împotrivă. 5 dintre aceștia și-au permis să nu asculte ordinele șefului și s-au… abținut. Amendamentul a căzut însă cu 12 voturi împotrivă. Prin urmare nu vom acea parcări și, mai mult ca sigur, nici metrou.

