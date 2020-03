Primarul Nicolae Robu le cere românilor care se repatriază să nu oprească în Timișoara. Poliția Locală și camerele video vor monitoriza orașul – Video

Stimați timișoreni, Stimați concetățeni de oriunde,V-am dat zilele acestea, zilnic, vești bune -bune, desigur, în contextul în care ne aflăm-. Cea mai importantă a fost că la Spitalul Primăriei Timișoara, “Victor Babeș”, numărul persoanelor găsite pozitive nu a ajuns foarte mare -51, într-un interval de timp totuși, destul de extins- și că din acestea, 15 persoane s-au vindecat deja și au fost externate din spital. Bravo medicilor timișoreni și cu această ocazie!Și, zilnic, v-am îndemnat la calm și la respectarea cu strictețe a indicațiilor și dispozițiilor Comitetului Național pt Situații Speciale de Urgență, Comitetului Județean pt Situații de Urgență și Comitetului Local pt Situații de klUrgență. Numărul relativ mic, totuși de îmbolnăviri s-a datorat tocmai respectării, cu excepțiile cunoscute deja și, probabil, cu încă câteva necunoscute, a acestor indicații și dispoziții.Ei bine, se știe că în această noapte, mâine și probabil și zilele următoare vor intra în România un număr mare de concetățeni veniți din diverse țări, practic toate afectate de pandemie! FAC APEL la autoritățile competente să țină lucrurile sub control, pt că de această ținere sub control depinde dacă noi vom trece ușor sau greu prin această criză! FAC APEL la concetățenii care revin în țară, indiferent din ce județ sunt, de ce etnie au, din ce țară vin etc., să respecte cu strictețe regulile crizei, să fie sinceri cu autoritățile și, dacă nu sunt reținuți în carantină sau izolare, să plece rapid spre casele lor, fără a se opri, nici în Timișoara, unde Poliția Locală este mobilizată de mine la maxim să monitorizeze toate mașinile care intră în oraș, prin patrulare, razii și, deopotrivă, folosind sutele de camere video cu care orașul nostru este împânzit -230 sunt doar în intersecții!-, nici în alte localități. Este o datorie elementară, pt nerespectarea căreia sunt convins că se va ajunge la pușcărie, așa cum de fapt e corect să se întâmple, să purtăm cu toții de grijă semenilor noștri, să nu facem nimic ce i-ar putea expune la îmbolnăvire! Așadar, stimați compatrioți, fraților, repet, indiferent din ce județ sunteți, de ce etnie aveți, din ce țară veniți, etc., fraților, pe repede înainte spre casele dv., fără cazări prin hotelurile din Timișoara sau din alte localități de pe traseu! Și, o dată ajunși în localitățile de baștină -este valabil și pt timișoreni și în genere pt timișeni-, să anunțați autoritățile pt a intra în programul potrivit, în funcție de situația concretă a fiecăruia dintre dv în parte, astfel încât să nu-i îmbolnăviți pe cei dragi, la care, sunt convins, că abia așteptați să ajungeți.FAC APEL la dv, stimați timișoreni trăitori aici, acasă, în dragul nostru oraș, să fiți precauți, să fiți vigilenți, să semnalați orice situații ce vi se par demne de semnalat în context. O atenție și o vigilență aparte trebuie să aibă proprietarii / administratorii de hoteluri, pensiuni, restaurante etc. NU PRIMIȚI PE ORICINE, doar pt a face ceva încasări, căci procedând așa, riscați să pierdeți infinit mai mult decât acele încasări și să vă și îmbolnăviți, respectiv să-i îmbolnăviți pe cei apropiați!În concluzie:FĂRĂ PANICĂ, OPTIMIȘTI,dar cu PRECAUȚIE, cu VIGILENȚĂ! ÎMPREUNĂ, VOM REUȘI!NUMAI ȘI NUMAI ÎMPREUNĂ!