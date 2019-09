Primarul Nicolae Robu, mulțumit de activitatea sa: ”Aproape tot ce a fost de făcut în oraş, am făcut”

Afirmaţia îi aparţine edilului care s-a referit la lărgirile de străzi pentru crearea de benzi suplimentare de circulaţie care să ducă în final la fluidizarea traficului.

Sâmbătă vremea a ţinut cu primarul Nicolae Robu, care avea mari emoţii că nu va putea deschide până luni axa sud-nord pentru circulaţia rutieră. Iar dacă a ieşit, are acum motive să se laude.

“S-a confirmat ce am spus eu, mereu. Zona centrală a fost decongestionată. Mereu primeam reproşuri că prin modernizările pe care le facem înghesuim maşinile î zona centrală. Nu este aşa. Oricine poate vedea că zona centrală a fost acum (luni, n.r.) mai descărcată decât oricând, pentru maşinile au circulat fluent, nu au mai stat bară la bară. (…). Am mai spus, poluarea, zgomotul ai mare se produc atunci când accelerezi, ba opreşti, ba porneşti, atunci se întâmplă aceste fenomene negative. Dar, prin fluidizarea traficului (…) timpii de deplasare au scăzut considerabil”, a detaliat Nicolae Robu.

El a mai afirmat că a făcut cam tot ce se putea face în oraş în acest sens: “Pe această linie nu mai sunt prea multe lucruri care pot fi făcute în oraş în această direcţie, pentru că aproape tot ce era de făcut am făcut. Am lărgit cam toate străzile care puteau fi lărgite, am modernizat cam toate intersecţiile, nicidecum toate, ne concentrăm acum pe Inelul 4 şi pe Inelul 2. Când vom da în folosinţă şi strada Grigore Alexandrescu şi Constructorilor, când pe Calea Torontalului vom avea o giraţie la intersecţia cu Grigore Alexandrescu, vom avea o descărcare a oraşului de maşini”, a detaliat Nicolae Robu.

Comentarii

comentarii