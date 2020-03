Primarul Nicolae Robu, neinteresat de criticile asupra noilor trotuare bicolore: „Acestea sunt doar niște adversități politice, critici nejustificate”

Noile modele de trotuare din zona centrală a Timișoarei au creat rumoare pe Facebook în ultimele două zile. Unii au criticat felul în care acestea se prezintă, din punct de vedere estetic, iar alții au luat chiar și măsuri. Spre exemplu, Direcția Județeană pentru Cultură dorește să oprească lucrările.

Într-o postare pe Facebook, directorul Direcției Județene pentru Cultură, Sorin Vlad Predescu, a precizat condițiile în care instituția condusă de acesta ar fi acordat avizul. Conform „Planului urbanistic general al municipiului Timișoara – regulament local de urbanism”, scrie acesta, ar fi trebuit predate proiectele privind detaliile tehnice și de finisaje. Cum acest lucru nu s-a întâmplat, DJC Timiș poate încerca să oprească lucrările.

La conferința online din 17 martie, primarul Nicolae Robu a comentat criticele aduse proiectului. „Unii fac și alți îi împiedică pe aceștia să facă. Am văzut acest lucru în ultimii opt ani. ­La Politehnică, pe când eram rector, nu am simțit aceste piedici.(…) Acestea sunt doar niște adversități politice, critici nejustificate­­. Sunt unii care au criticat tot ce am făcut în oraș,(…) dar vor da socoteală de tot ce fac. Nimeni nu a putut face abuzuri pe lumea asta fără să dea socoteală”, a început acesta.

„Ce credeți? Că eu stau să mă iau după fiecare, dacă sunt frumoase sau nu sunt frumoase trotuarele? Vor aprecia timișorenii! Deci, nu sunt frumoase aceste trotuare? Totul este cu piatră special fabricată, nu știu eu să vă spun rețeta, dar foarte bună, groasă”, spune Robu.

Delimitările între piste și trotuar se vor face cu piatră albă, pistele fiind negre, iar trotuarele având un „joc de culori” cu patru nuanțe de gri, dintre care una poate fi considerată albă. Bordura albă, despărțitoare, va fi la același nivel cu pista și trotuarul. Vor exista mai multe modele, cel puțin patru, în funcție de lățimea trotuarelor și a pistelor de bicicliști.

„Eu sunt convins că timișorenii, cei mulți, le vor aprecia. Evident, așa cum unde au fost fântâni, cu jocuri de lumini colorate, (n.r. unii, nu cei mulți) și-au permis să spună că e kitsch. Să spună și acum, dacă asta îi face fericiți”, a mai transmis edilul.

Nicolae Robu a comentat și deciziile Direcției Județene pentru Cultură: „Nu mă interesează ce zice Direcția de Cultură.(…) Vrem să facem Timișoara frumoasă, iar alții ne stau în drum”. Tot în legătură cu DJC Timiș, primarul a mai spus că, în trecut, în privința pavajelor din străzile cu clădiri istorice, aceștia au avut dreptate, dar nu poate fi vorba despre aceeași situație și acum.

La final acesta nu s-a sfiit să îi acuze pe contestatari de lipsă de cunoștințe în domeniu: „Oamenii ăștia știu ce înseamnă monument, valoare istorică? Au vizitat Parisul, Madridul, orașele mici din Franța, Spania, Italia mai ales, să vadă ce înseamnă monument, valoare istorică?”.

