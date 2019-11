Primarul Nicolae Robu nu deschide uşi ministeriale cu capul şi cu plocoane în mâini

Primarul Nicolae Robu consideră că va avea o relaţie mult mai deschisă cu şeful de partid, care a devenit şi premier, Ludovic Orban, în privinţa proiectelor oraşului. Întrebat într-o conferinţă de presă dacă de acum va merge mai des la Bucureşti, fiind un guvern PNL la putere, liderul liberalilor timişeni a explicat că sunt idei preconcepute învechite acelea că lucrurile se rezolvă dacă mergi la şefii de la Bucureşti încărcat cu plocoane.

“Eu întotdeauna am fost la Bucureşti de câte ori am considerat necesar şi productiv. Să nu-şi închipuie cineva că eu sunt un tip comod. Un om care bate oraşul de dimineaţa până seara târziu. Pe mine m-au văzut oamenii şi noaptea târziu şi nu m-am dus cu presa după mine; m-am dus pentru a ieşi lucrurile bine. Când am revenit în ţară din SUA pe la 3-4 dimineaţa, nu m-am dus acasă de la aeroport, ci m-am dus pe şantierul Michelangelo.

Aşa voi face şi în continuare pentru toate obiectivele din Timişoara. Ştiţi, s-a impus o idee care nu corespunde cu realitatea. Că primarul poate rezolva problemele mergând şi stând umil pe la uşi, doar-doar îl cheamă cineva înăuntru, dacă se poate să meargă şi cu mâinile ocupate şi să deschidă uşa cu capul – sunt nişte prostii care poate au funcţionat în alte vremuri, cu totul alte reguli. România a evoluat la ora actuală, altfel se interacţionează cu puterea centrală, indiferent din cine este constituită. Evident că eu cu totul altfel comunic, relaţionez şi sunt altfel ascultat în raport cu primul ministru Ludovic Orban faţă de cum am fost cu ceilalţi premieri. Dar problema nu a fost niciodată la mine, ci la ei, că eu nu am vrut să relaţionez cu ei.

Pentru interesul public, am spus, eu colaborez cu cine se impune, după cum sunt lucrurile rânduite şi aşezate la un moment dat”, a explicat Nicolae Robu.

